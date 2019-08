Svolta rifiuti | arrivano satelliti contro abbandono spazzatura

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Roma – Al via un progetto pilota e sperimentale, che nasce dalla collaborazione tra Ama S.p.A., e-GEOS (joint venture tra Telespazio – Gruppo Leonardo – e Agenzia Spaziale Italiana) e Agenzia Spaziale Italiana (ASI), per l’acquisizione e l’analisi di immagini daottici e dairadar della costellazione COSMO-SkyMed sulla citta’ di Roma. Ama utilizzera’ la sofisticata tecnologia per estrarre informazioni basate su immagini satellitari per il monitoraggio dei fenomeni dideie l’individuazione di aree edificate con potenziale evasione TA.Ri, per la prima volta con una frequenza di acquisizione su base settimanale. Il Protocollo d’intesa e’ stato sottoscritto oggi dalla Presidente di Ama S.p.A., Luisa Melara, e dal Direttore Generale di e-GEOS, Bruno Versini su delega dell’Amministratore ...

