Sul Nazareno sventola bandiera bianca

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Carlo Calenda se ne va. Matteo Renzi non si presenta nel giorno cruciale del via libera all’accordo con i 5 stelle. E nel frattempo la Direzione nazionale del Pd approva una linea, che nei fatti, ribalta quanto sostenuto fino a poche settimane fa dal suo segretario, Nicola Zingaretti.Alla fine di una giornata lunghissima e al cardiopalma, il Partito democratico arriva sfibrato, dilaniato, alla meta che precede la nascita di un Governo Conte bis. Neppure Zingaretti, che ha raccolto una standing ovation che non si sentiva da tempo e un voto quasi unanime (solo Matteo Richetti in dissenso), può dirsi soddisfatto. Il segretario delsubisce la sua nomenclatura, che lo ha martellato fino allo sfinimento affinché si andasse, non solo a vedere le carte, ma a siglare un patto politico e di Governo con quelli che fino a poche settimane definivano il Pd, ...

