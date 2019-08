Sul Governo M5S-Pd già aleggia il fantasma di Turigliatto

Governo - Conte bis a un passo : c’è il via libera di Zingaretti dopo le conSultazioni : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, dopo il colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, conferma che il buon esito della trattativa con il Movimento 5 Stelle. E dà il via libera a Giuseppe Conte: "Abbiamo accettato il nome proposto dai 5 Stelle per la Presidenza del Consiglio".Continua a leggere

CONSulTAZIONI - PRONTO GOVERNO PD-M5S/ Diretta : Salvini "Mattarella li fermi" : CONSULTAZIONI da Mattarella, attesi FI, Pd, Lega e M5s: PRONTO l'accordo GOVERNO Conte 'bis'. Diretta video: Salvini 'il Colle fermi questa vergogna'

Governo - diretta : ultimo round di conSultazioni - Pd al Quirinale. Poi Fi - Lega e M5S : Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Governo - le conSultazioni dei big. Il Pd a colloquio con Mattarella : Ultime ore di confronti prima della decisione del presidente della Repubblica. Resta aperta l’ipotesi di un Conte 2 sostenuto da M5S e Dem. Si lavora ai nodi da sciogliere

Diretta conSultazioni : ira Meloni da Mattarella/ Governo M5s-Pd : "oggi Conte premier" : Diretta Mattarella, video consultazioni: LeU apre a Governo Pd-M5s, ira Meloni. Trattative verso l'ok: 'Conte premier stasera', ma su Rousseau..

ConSultazioni - Leu : sì a governo di svolta - serve discontinuità : Il capogruppo di Leu alla Camera Federico Fornaro al termine dell'incontro della delegazione di Leu al Quirinale per il secondo giro di Consultazioni ha ribadito il sì di Leu alla formazione di un nuovo esecutivo ma solo se sarà un "governo di svolta nelle politiche economiche e sociali" elencando le priorità da seguire: "lotta a precarietà e disuguaglianza sociale, lotta senza quartiere all'evasione fiscale e alle mafie, una svola nelle ...

ConSultazioni - Autonomie a Mattarella : sì a governo Pd-M5s - fiducia o astensione : Il gruppo per Autonomie del Senato non voterà contro alla fiducia a un eventuale governo Pd-M5s: voterà a favore o si asterrà. Lo hanno annunciato i parlamentari del gruppo Per le Autonomie (SVP-PATT, UV) del Senato al termine dell'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'ambito del secondo giro di Consultazioni per la formazione del governo. Il gruppo ha chiesto "attenzione" alle Autonomie linguistiche ...

MATTARELLA - DIRETTA CONSulTAZIONI/ Rousseau-Di Maio - caos Governo M5s-Pd : DIRETTA CONSULTAZIONI MATTARELLA, video Colle: Autonomie, LeU e FdI questa mattina. Trattative caos su Governo Pd-M5s: i nodi Rousseau e Di Maio

ConSultazioni - LeU : sì governo di svolta : 10.55 "Confermata la nostra disponibilità a verificare le codizioni per dare vita a nuovo governo di svolta. Non abbiamo posto nessun veto né pregiudiziale su nomi, chiediamo discontiuità nell'impianto programmatico del nuovo governo" Lo ha detto Fornaro, presidente del gruppo LeU, dopo il colloquio al Colle. "Siamo d'accordo a un governo di svolta" che come primo atto abbia una "legge di bilancio di svolta, che apra un confronto con l'Ue per ...

Governo M5S-Pd : si litiga Sul nome di Di Maio Vicepremier : Nella serata di mercoledì 28 agosto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dovrebbe prendere la sua decisione finale in merito alla formazione del nuovo Governo giallorosso, formato da M5S e Pd. Dopo giorni di febbrili trattative, l’inquilino del Colle sembra intenzionato a conferire l’incarico di Presidente del Consiglio al Premier uscente Giuseppe Conte. Ma i nodi da sciogliere sono ancora molti sul tavolo. A cominciare dallo ...

Governo - oggi seconda giornata di conSultazioni al Colle : Governo, oggi seconda giornata di consultazioni al Colle.Si ricomincia. Dopo la prima giornata del secondo giro di consultazioni andata in scena ieri

Crisi di governo - Bechis Sul Pd : 'Sbranerà tutto - in scadenza 500 poltronissime' : L'ipotesi che, a fasi alterne, sale e scende di quota di un futuro governo formato da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico muove diverse opinioni. Particolarmente critica è, ad esempio, quella del direttore de Il Tempo Franco Bechis. Il giornalista, in un'editoriale apparso sulla propria testata, ha inteso sottolineare come l'eventualità rappresenti il fatto che al timone del Paese possa andare un esecutivo che, al momento e secondo le ...

ConSultazioni governo Quirinale 2019 : calendario oggi 28 agosto : Consultazioni governo Quirinale 2019: calendario oggi 28 agosto Giornata importante per il futuro della politica italiana. Quali strade prenderà il Movimento 5 Stelle? Riuscirà il legame con il Partito Democratico, un tempo impensabile. C’è da precisare che di recente ci sono state delle frizioni tra le due forze politiche, ma le notizie si rincorrono (contraddittorie) in queste ultime concitate ore. Tra veti, richieste e imposizioni, oggi ...