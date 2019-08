Succhi di frutta con pesticidi e micotossine | cosa beviamo davvero? Analizzate le

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Il consumo didiaumenta in maniera esponenziale durante il periodo estivo, soprattutto tra i bambini. I genitori li considerano infatti una valida alternativa alla, spesso poco amata dai più piccoli, ma la fascia di età di chi li ama è in realtà molto ampia: ogni anno se ne bevono nel nostro Paese 765 milioni di litri, in media circa 13 a testa, con un giro d’affari complessivo che nel 2018 ha fatto registrare un fatturato in euro di 683 milioni. Ad alimentare il business concorre anche l’associazione di valori che si legano alla, anche se assunta sotto forma di bevanda: naturalità, salubrità, genuinità. Per scoprire se queste qualità corrispondono al vero, la rivista Il Salvagente ha deciso di portare in laboratorio diecidi pera, uno dei gusti più consumati in Italia, selezionati tra le marche più diffuse sugli scaffali dei supermercati. A finire ...

FiorDiLoto1972 : Il gusto unico della frutta biologica in tutta la sua meravigliosa semplicità. Qual è il vostro succo preferito? ??… - pinco21989704 : @mic_mic75 ..andare al bar e ordinare cappuccino con cornetto farcito di cioccolato e poi pensando anche alla dieta… - bulfoned3 : E questa?.. Ritorna pure lei?.. Chinotti e succhi di frutta a palla?.. -