Su Rousseau | yes blog del Movimento 5 Stelle | il destino del Governo

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Uno strumento tirato fuori all’occorrenza, in origine pensato per coinvolgere gli iscritti nel processo parlamentare, ma nei fatti diventato utile scappatoia quando le decisioni da prendere sono rischiose sul piano politico o compromettenti sul piano della credibilità. Insomma, quando si vuole scaricare il peso delle scelte sulla base. La volontà delannunciata viadi sottoporre al voto sul’accordo diin fase di limatura con il Partito Democratico sta facendo registrare malumori crescenti sia tra i dem sia tra i grillini. Nel Pd Carlo Calenda ha annunciato le sue definitive dimissioni dopo il sostanziale ok del suo partito ad attendere il voto dei militanti M5S sulla piattaforma. I dem hanno etichettato nel tempo la piattaforma online come uno strumento “antidemocratico”, “eversivo” e contrario ...

