Stromboli | nuova eruzione con forti esplosioni

Nuova forte esplosione sull'Isola di Stromboli : per ora nessun ferito : Francesca Bernasconi I turisti spaventati si sono rifugiati in chiesa: "Abbiamo sentito prima un forte boato, poi l'esplosione" Lo Stromboli si risveglia ancora. Una nuove forte esplosione si è verificata sull'Isola omonima al vulcano, registrata dalla rete di monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Molta la paura tra i turisti, ma al momento non si registrano feriti. Alle 12.17 di questa mattina, le ...

Nuova forte esplosione dello Stromboli : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le reti di monitoraggio hanno registrato alle ore 12:17 (10:17 UTC), una esplosione di forte intensità. L’esplosione ha interessato l’area centro- meridionale della terrazza craterica dello Stromboli. I prodotti generati dall’esplosione sono ricaduti in tutta la terrazza craterica e lungo la sciara del fuoco rotolando sino a ...

Esplosione e nuova eruzione a Stromboli : 13.14 Una forte Esplosione è avvenuta poco dopo mezzogiorno sullo Stromboli, con ricaduta di sabbia, cenere e altro materiale vulcanico. L'eruzione, preceduta da un forte boato, sarebbe stata di intensità maggiore a quella che il 3 luglio provocò una vittima. Una colonna di fumo si è alzata, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Un gruppo di turisti si è rifugiato nella chiesa di San Vincenzo per ripararsi dalla pioggia di cenere. ...

