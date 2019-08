Stromboli : eruzione - Canadair in azione per spegnere incendi : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – Canadair in azione sull’isola di Stromboli per spegnere gli incendi scoppiati dopo l’eruzione del vulcano. Il fuoco sta distruggendo una macchia verde estesa. L'articolo Stromboli: eruzione, Canadair in azione per spegnere incendi sembra essere il primo su CalcioWeb.