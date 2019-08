Stromboli | eruzione a mezzogiorno | nessun ferito ma grande spavento | turisti rifugiati in

Eruzione Stromboli - il capo della Protezione Civile : “Onda di tsunami di 30 centimetri” - i turisti “mai sentito un botto così” : L’Eruzione dello Stromboli “ha causato un’onda di tsunami di 30 centimetri. Si è trattato di un fenomeno significativo e speriamo che si possa ritornare verso la normalità“. Lo dice il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Dopo l’esplosione di questa mattina a Stromboli navi e aliscafi che collegano l’isola dell’arcipelago delle Eolie alla Sicilia continuano a svolgere servizio regolare e le ...

Stromboli : eruzione - Canadair in azione per spegnere incendi : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - Canadair in azione sull'isola di Stromboli per spegnere gli incendi scoppiati dopo l'eruzione del vulcano. Il fuoco sta distruggendo una macchia verde estesa.

Stromboli - nuova eruzione a mezzogiorno : turisti spaventati si rifugiano in chiesa : Impressionanti le immagini che arrivano dalla Sicilia. Una forte esplosione è avvenuta poco dopo mezzogiorno sullo Stromboli, con ricaduta di sabbia, cenere e altro materiale...

Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa nella Costa Tirrenica Meridionale. La scossa, di magnitudo 2.8, si è verificata alle ore 14:49. L'epicentro è vicino alle Isole Eolie, proprio nel giorno in cui lo Stromboli ha eruttato nuovamente, mentre l'ipocentro è stato localizzato a 201 Km di profondità.

C’è stata un’eruzione a Stromboli : Poco dopo mezzogiorno c’è stata una forte eruzione, preceduta da un’esplosione, a Stromboli, nelle isole Eolie, in Sicilia. L’eruzione, registrata alle 12.17 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è a sua volta stata seguita da caduta di sabbia, cenere

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : nuova eruzione per lo Stromboli - 28 agosto 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. nuova eruzione stamane del vulcano siciliano Stromboli: tanta paura ma nessun ferito. I dettagli, 28 agosto 2019,

Nuova eruzione a Stromboli : Prima un boato, poi una nuvola di cenere e altro materiale vulcanico si è levata sopra Stromboli. Verso mezzogiorno una Nuova eruzione ha colpito l'isola delle Eolie, che, almeno secondo alcuni testimoni, sarebbe di intensità maggiore a quella del 3 luglio. Segui la diretta dell'eruzione di Strom

Nuova eruzione a Stromboli - non ci sono vittime né danni : Una forte esplosione dopo mezzogiorno, alcuni turisti si sono rifugiati in chiesa. L’Osservatorio dell’Ingv: «Dopo il 3 luglio il vulcano è rimasto instabile»

Nuova eruzione a Stromboli - paura tra i turisti : "Un forte boato - poi l'esplosione" : Il vulcano è tornato a farsi sentire dopo l'eruzione dello scorso 3 luglio: una nube nera, visibile da tutte le altre isole...

Violenta eruzione dello Stromboli : il comunicato INGV e gli ultimi aggiornamenti : Come vi abbiamo poc'anzi informato, una forte esplosione si è verificata in tarda mattinata sullo Stromboli. Questo l'aggiornamento dell'INGV pubblicato poco fa: L'Istituto Nazionale di...

Esplosione e nuova eruzione a Stromboli : 13.14 Una forte Esplosione è avvenuta poco dopo mezzogiorno sullo Stromboli, con ricaduta di sabbia, cenere e altro materiale vulcanico. L'eruzione, preceduta da un forte boato, sarebbe stata di intensità maggiore a quella che il 3 luglio provocò una vittima. Una colonna di fumo si è alzata, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Un gruppo di turisti si è rifugiato nella chiesa di San Vincenzo per ripararsi dalla pioggia di cenere. ...

Stromboli - nuova eruzione del vulcano : nube nera e turisti in fuga dalle spiagge : nuova forte esplosione dal vulcano sull'isola di Stromboli alle Eolie. Al momento, come si apprende, non si registrano feriti. Molta paura tra i turisti sull'isola. Una grande nube nera ha...