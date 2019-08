Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) È lui o non è lui? Certo che (non) è lui. Steve“riappare” magicamente in Egitto e online esplode ladel. È bastato che su Reddit venisse pubblicata unadi un signore estremamente somigliante al fu co-fondatore di Apple per scatenare ogni tipo di congettura sulla sua non morte. Un po’ come si vocifera da decenni per i presunti finti decessi di Elvis Presley e Jim Morrison, secondo parecchi utenti del websarebbe vivo e lascattata in Egitto lo confermerebbe. Basta fare una carrellata dei commenti apparsi su Reddit per rendersi conto dell’improvvisa follia di gruppo. C’è chi si perde in somiglianze somatiche dovute alle origini siriane di; chi ricorda che secondo le indagini ufficiali dovremmo ancora credere a Lee Harvey Oswald killer di JFK; chi giura che è uno scherzo ma che la somiglianza è impressionante; infine anche chi si lancia in ...

Agenzia_Ansa : Steve Jobs come Elvis, spunta la foto di un sosia in Egitto #ANSA - FQMagazineit : “Steve Jobs è vivo”: così la foto di un sosia fa esplodere la teoria del complotto - Cascavel47 : “Steve Jobs è vivo”: così la foto di un sosia fa esplodere la teoria del complotto -