Stefano De Martino e Belen a Sanremo 2020 con Amadeus? L’indizio

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 28 agosto 2019)Deconduttori del DopoFestival di? Come è noto, il 70esimo anniversario del Festival disarà condotto dache sarà anche direttore artistico. La storica kermesse musicale andrà in onda dal 4 febbraio all’8 febbraioe i telespettatori sapranno molto bene che quando si spengono le luci dell’Ariston in quei giorni, la magia della musica prosegue con il DopoFestival. L’idea di dare una continuità alle serate nacque nel 1992 da Pippo Baudo. Una mossa ben vista dalla Rai per fare incetta ulteriore di spettatori anche a ore notturne. Il DopoFestival è stato sempre un successo in termini di ascolti: lo scorso anno fece registrare il 38,39% di share. AarriverannoDe? Come fa sapere Chi, l’idea è al momento una suggestione: non dispiacerebbe adaffidare proprio alla ...

