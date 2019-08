Stava morendo avvolta dalla plastica | Guardia Costiera salva tartaruga a Pantelleria

Fonte : direttasicilia

(Di mercoledì 28 agosto 2019)– Una grossain difficoltà è statatadi. L’animale è statoto nelle acque antistanti l’isola minore della Sicilia. Larischiava di morire dopo essere rimasta imbrigliata da alcune cime e alcune bottiglie diche probabilmente facevano da galleggiante ad alcune nasse. Gli uomini dellapantesca hanno tratto in salvo ladi tipo Caretta Caretta alla quale hanno tagliato le le corde cheno per ucciderla. L’animale è stato poi liberato in mare. E si ripresenta il problema della presenza dinel mare. Un materiale che sempre più spesso causa la morte dei suoi abitanti. Sono sempre più numerosi gli avvistamenti di tartarughe, delfini e grossi cetacei. Le politiche plastic free e operazioni di pulizia dei mari sono ancora troppo blande. Il mare ...

