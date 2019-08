Stasera Italia | Pedullà contro il programma | Santificate Salvini Brindisi

Italia-Slovenia volley Stasera in tv - a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming : stasera (ore 21.00) l’Italia affronterà la Slovenia in un match valido per gli Europei 2019 di volley femminile, le azzurre partiranno con tutti i favori del pronostico alla Atlas Arena di Lodz (Polonia) e non dovrebbero avere particolari problemi a imporsi visto che l’avversario non vanta una grande esperienza internazionale ed è relativamente modesto. La nostra Nazionale andrà a caccia della quarta vittoria consecutiva nel torneo ...

Italia-Belgio volley Stasera in tv - a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming : stasera (alle ore 18.00) l’Italia scenderà in campo alla Atlas Arena di Lodz (Polonia) per affrontare il Belgio in un match valido per gli Europei 2019 di volley femminile. La nostra Nazionale, reduce dalle passeggiate contro Portogallo e Ucraina, è attesa dal primo confronto importante di questa rassegna continentale: dall’altra parte della rete ci saranno infatti le arrembanti Yellow Tigers che nei giorni scorsi hanno sconfitto le ...

Italia-Ucraina volley Stasera in tv - a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming : stasera (ore 21.00) si giocherà Italia-Ucraina, match valido per gli Europei 2019 di volley femminile che andrà in scena all’Atlas Arena di Lodz (Polonia). Le azzurre tornano in campo dopo la bella vittoria contro il Portogallo e inseguono il bis contro una formazione abbondantemente alla portata ma che non andrà sottovalutata, le gialloblù sono state travolte dal Belgio all’esordio e proveranno a riscattarsi anche se la nostra ...

Ascolti TV | Giovedì 22 agosto 2019. Il 7 e l’8 all’11.4% - Speciale Tg1 9.2% - In Onda 5.4% - Speciale Stasera Italia 4.1% : Francesco Giorgino Su Rai1 Tg1 – I Giorni della Crisi ha conquistato 1.485.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Canale 5 Il 7 e l’8 ha raccolto davanti al video 1.941.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 La Vita Segreta di mio Marito ha interessato 1.177.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Chicago PD ha catturato l’attenzione di 1.193.000 spettatori (7.7%). Su Rai3 Quello che so di Lei ha ...

Diretta Coppa Italia Serie D - alle ore 18 Milano City-Arconatese : Stasera Brindisi-Foggia : Mercoledì di Coppa Italia in Serie D, dove sono in programma due recuperi della manifestazione tricolore, non disputatisi nel primo turno in programma domenica scorsa. alle ore 18.00 al Centro Sportivo Roberto Battaglia di Busto Garolfo di scena la sfida Milano City-Arconatese: la formazione del neo tecnico Fulvio Fiorin ospita la compagine gialloblù guidata da Giovanni Livieri. ...Continua a leggere

Ascolti TV | Martedì 20 agosto 2019. Spirito Libero 10.5% - Speciale Tg1 10.1% - In Onda 7% - Stasera Italia sulla Crisi di Governo 4.7%. La Comunicazione di Giuseppe Conte al 21.9% : Matteo Salvini, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio Su Rai1 Speciale Tg1 – I Giorni della Crisi ha conquistato 1.610.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Canale 5 Spirito Libero ha raccolto davanti al video 1.729.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 765.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.198.000 spettatori (7.8%). Su Rai3 Big ...

Programmi TV di stasera - martedì 20 agosto 2019. Speciali del TG1 - Stasera Italia e In Onda sulla Crisi di Governo : Crisi di Governo Rai1, ore 21.25: TG1 – I Giorni della Crisi Francesco Giorgino conduce in diretta uno speciale del tg dedicato alla Crisi di Governo. Rai2, ore 21.20: Squadra Speciale Cobra 11 23 23×2 Il clan Badu: Durante la permanenza in una scuola di Polizia, la stessa in cui studia anche Dana, Semir e Paul assistono ad un omicidio. 23×3 Paul in scena: Paul incontra il suo ex amico Marc in un locale notturno. La gioia del ...

Vittorio Feltri torna a Stasera Italia. Ma Veronica Gentili è in ferie : Vittorio Feltri torna a Stasera Italia. Di per sé non sarebbe una notizia, dal momento che il disgelo tra il giornalista e il programma di Rete 4 c’era stato già la scorsa primavera, ma lo diventa dal momento che in quell’occasione alla conduzione del talk c’era Barbara Palombelli.Stavolta, nel pieno della crisi di governo e con Giuseppe Conte diretto al Quirinale, il direttore di Libero si collega con Giuseppe Brindisi, che affiancava ...

Miracoli di ferragosto : Federico Rampini ubiquo - ospite sia a Stasera Italia che a In onda : Non avrà ripetuto le performance di Michael Keaton in Mi sdoppio in quattro, ma quello di Federico Rampini può comunque definirsi un miracolo televisivo.Lo scrittore è apparso mercoledì sera contemporaneamente sia a Stasera Italia che a In onda, scatenando l’impazzimento dei telespettatori che lo trovavano collegato da location differenti e con look altrettanto contrastanti.prosegui la letturaMiracoli di ferragosto: Federico Rampini ubiquo, ...

Ascolti TV | Lunedì 12 agosto 2019. Sister Act 15.6% - The Fix 9.1%. Speciale In Onda 7% - Speciale Tg2 3.7% - Speciale Stasera Italia 3.5% : Sister Act - Whoopi Goldberg Su Rai1 Sister Act – Una svitata in Abito da Suora ha conquistato 2.430.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale 5 The Fix ha raccolto davanti al video 1.208.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 Speciale Tg2 Post ha interessato 628.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano – Caso David Rossi: Suicidio o Omicidio? ha catturato l’attenzione di 794.000 ...

Italia-Serbia Stasera in tv - a che ora inizia e su che canale vederla gratis e in chiaro : stasera (ore 21.15) si gioca Italia-Serbia, match valido per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Al PalaFlorio di Bari andrà in scena lo scontro diretto che mette in palio l’unico pass a disposizione per la prossima rassegna a cinque cerchi: soltanto la vincitrice staccherà il biglietto per a rassegna a cinque cerchi. Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena dovranno trascinare la squadra verso l’impresa. Di seguito il calendario ...

Programmi TV di Stasera - sabato 10 agosto 2019. Su Italia 1 termina la saga di Ritorno al Futuro : Ritorno al Futuro III - Christopher Lloyd e Michael J. Fox Rai1, ore 20.35: Techetechetè Superstar – Tony e Mimmo, Mercanti di Sogni In questa puntata Tony Renis verrà omaggiato sia in qualità di cantante (è del 1962 il successo planetario di ”Quando quando quando”) sia come attore e produttore ed autore dei più importanti artisti mondiali. Spazio anche a Domenico Modugno, che ha lasciato un segno indelebile nella musica ...

Ascolti TV | Giovedì 8 agosto 2019. Don Matteo (13.7%) batte il film di Canale 5 (14.5%). Stasera Italia Speciale 6.3% vs In Onda Prima Serata 6.8% : Don Matteo Nella Serata di ieri, Giovedì 8 agosto 2019, su Rai1 la fiction in replica Don Matteo 11 ha conquistato 2.351.000 spettatori pari al 13.7% di share nel primo episodio. A seguire TG1 Edizione Straordinaria – in Onda dalle 22.43 alle 23.32 – che ha raccolto 2.013.000 spettatori e il 14.3% e un altro episodio di Don Matteo che ha ottenuto 976.000 spettatori e l’11.7%. Su Canale 5 Le Amiche della Sposa ha raccolto ...