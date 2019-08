Spagna | Agenzia dei Medicinali ritira dal mercato farmaco contaminato | sedici bambini

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) L’spagnola per ie i prodotti sanitari (Aemps) ha stabilito il ritiro daldi diversi lotti dell’omeprazolo prodotto dalla Farma-Química Sur SL dopo cheche lo hanno assunto hanno contratto la cosiddetta sindrome del lupo mannaro. Si tratta del principio attivo utilizzato per curare il reflusso acido e l’indigestione: alcune pasticche di questoperò, sono risultate contaminate da minoxidil, un composto chimico utilizzato per contrastare l’alopecia e che stimola, di conseguenza, la crescita di peluria. Così, iche lo hanno assunto hanno contratto l’ipertricosi, malattia che causa una comparsa smisurata dei peli in tutto il corpo. I casi si sono verificati in Andalusia e Cantabria: come riferisce El Mundo, dopo la diagnosi, aiè stata subito sospesa l’assunzione dele i medici ...

