Sorteggio Champions League 2019-2020 | le possibili avversarie del girone del Napoli I

Sorteggio Champions League 2019-2020 : data - programma - canale tv e streaming. Le 4 fasce e le possibili avversarie delle : Giovedì 29 agosto (ore 18.00), a Montecarlo, andrà in scena il Sorteggio della fase a gironi di Champions League 2019-2020 di calcio. Saranno 32 le squadre a contendersi l’accesso alla fase ad eliminazione diretta. Le prime due di ogni raggruppamento accederanno agli ottavi di finale. Le 26 formazioni che entrano in gara direttamente vengono raggiunte dalle sei vincitrici degli spareggi, i cui match di ritorno sono in programma il 27/28 ...

Calcio femminile - Champions League 2019-2020 : Sorteggio poco fortunato per Juventus e Fiorentina. Barcellona e Arsenal nei sedicesimi : Non è stata fortunata l’urna di Nyon per il Calcio femminile italiano. Nella città svizzera quest’oggi si è tenuto il sorteggio per stabilire i confronti validi per i sedicesimi di finale della Champions League 2019-2020. Ebbene per le due compagini del Bel Paese Juventus e Fiorentina è andata decisamente male. Le bianconere, campionesse d’Italia ma in seconda fascia per via del ranking UEFA, se la vedranno contro il ...

Sorteggio Champions League 2019-2020 : data - programma - orario e palinsesto tv. Le possibili avversarie di Juventus - Napoli - Inter e Atalanta : Si svolgerà giovedì 29 agosto alle ore 18.00 in quel di Montecarlo il Sorteggio della fase a gironi della Champions League 2019-2020, massima competizione calcistica continentale per club. In attesa della conclusione dei turni preliminari che designeranno le ultime sei qualificate per il tabellone principale, è già possibile avere un quadro della situazione piuttosto delineato per quanto riguarda la suddivisione delle quattro fasce per ...

Champions League 2019-2020 - Sorteggio playoff : percorso ostico per il Porto - l’Ajax deve stare attento : A Nyon si è svolto il sorteggio dei playoff della Champions League 2019-2020 di calcio, in palio gli ultimi sei posti per la fase a gironi della massima competizione continentale per club. percorso abbastanza impervio per il Porto che, in caso di vittoria nel preliminare con il Krasnodar, incrocerà la vincente di Olympiacos-Istanbul Basaksehir. L’Ajax, semifinalista dell’ultima edizione, incrocerà il PAOK e poi eventualmente la ...

