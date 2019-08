Sondaggi | nell’ultimo mese tutti i leader in calo | ma per Conte il 52% delle preferenze

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) In questa crisi di governo i cittadini si fidano, soprattutto, di Sergio Mattarella, mentre, nonostante la Lega sia ancora il primo partito, cala vertiginosamente l’indice di fiducia del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che perde quasi 15 punti percentuali rispetto alle precedenti rilevazioni. A fotografare il sentiment degli italiani è uno Ipsos realizzato per il Corriere della Sera. Secondo i dati raccolti dalla società di ricerca, infatti, il 57% degli intervistati ha fiducia nel Capo dello Stato, “arbitro” di questa delicata fase della legislatura. Segue il premier, Giuseppe, che piace al 52%. Mentre si ferma “solo” al 36 per cento ildel Carroccio. A luglio, prima che lo stesso Salvini innescasse la crisi, pagandone le conseguenze in termini di piacimento, il titolare del Viminale era al 51%, mentre il presidente del ...

