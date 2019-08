Sole 24 Ore | accordo tra Vodafone e Sky per il calcio online

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Secondo quanto riporta il24 Ore, è stata raggiunta un’intesa trae Sky per la Serie A. Tra i suoi nuovi pacchetti,ne proporrà uno specifico con un’offerta di Now Tv (la piattaforma Ott di Sky) comprensiva delle 7 partite su 10 a settimana della Serie A di cui Sky detiene i diritti in esclusiva. Esisteva già un’offerta sullo sport, ma non comprendeva la Serie A. Ora si aggiungono anche le 7 partite della massima serie, con 15 euro al mese in più sull’offerta di rete fissa (e 2 euro mensili per il box dellaTv). In realtà, spiega Il, il costo è di 30 euro, di cui la metà quindi offerta da. Nel pacchetto “Tv Sport Plus” non ci sarà solo la Serie A. Interverranno altri contenuti di Sky riferiti sempre a sport e intrattenimento. Per Sky l’intesa rappresenta una nuova possibilità di valorizzazione dei propri ...

