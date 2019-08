Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’ospedale dopo aver concluso il primo ciclo di

Sinisa Mihajlovic - il tenero post della moglie : «I guerrieri si riconoscono da lontano» : Sinisa Mihajlovic ieri ha commosso tutti con la sua decisione di andare in panchina a Verona con il suo Bologna: un gesto che i suoi giocatori hanno visto con grande emozione, così come tifosi, appassionati di calcio e colleghi di Sinisa, che sta combattendo contro la leucemia. La sua immagine sulla panchina, dimagrito ed emaciato, è quella di un guerriero che non ha intenzione di arrendersi. E anche sua moglie Arianna ha voluto dedicare su ...

Domenica 25 agosto, Sinisa Mihajlovic era al suo posto, in panchina ...

"Ecco perché Sinisa è tornato in campo". Parla il medico di Mihajlovic : La presenza di Sinisa Mihajlovic in panchina, seppur non in modo costante, si potrebbe ripetere a breve anche in futuro. Il tecnico del Bologna, affetto da leucemia, "è un paziente esemplare" ed è allo stesso tempo il testimone del fatto che dopo 40 giorni di terapia "si può ricominciare" quella che era la vita antecedente alle cure: questo in sintesi il pensiero del direttore dell'Istituto di Ematologia Seragnoli del Policlinico ...

Sinisa Mihajlovic - la dedica delle figlie Viktorija e Virginia : "La grande bellezza - sei più di un guerriero..." : Ieri, Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore del Bologna, ha commosso gli appassionati di calcio e non solo, presentandosi a sorpresa sulla panchina della propria squadra in occasione della prima giornata di campionato di Serie A. Come sappiamo, infatti, Mihajlovic, lo scorso 13 luglio, aveva annunciato di aver contratto una forma acuta di leucemia e di volersi sottoporre subito alle relative cure. Dopo 44 giorni di ricovero, con il ...

Mihajlovic - Paola Ferrari : «Grazie Sinisa. Il tuo coraggio ci ha uniti sotto un'unica bandiera» : «Ho visto un leone che ruggisce che però in questo momento è bisognoso di un grosso abbraccio, di ricevere quella carezza che ti aiuta ad affrontare il pericolo»,...

Sinisa Mihajlovic - il commovente messaggio delle figlie : “Ci rendi orgogliose. Sei più di un guerriero - più di un leone - ‘più di ogni cosa’” : “Dirti che ti amo è troppo poco”. Così comincia la lunga dedica di Virginia Mihajlovic al padre Sinisa, tornato in panchina per la prima di campionato del Bologna, 44 giorni dopo l’annuncio della malattia, una leucemia. L’ex centrocampista è sceso di nuovo in campo, dimagrito, con il volto scavato e il cappellino in testa, nonostante stia ancora svolgendo la chemioterapia in ospedale. “La tua forza, la tua grinta ed ...

Sinisa Mihajlovic leucemia : come sta - condizioni e perché era a Verona : Sinisa Mihajlovic leucemia: come sta, condizioni e perché era a Verona 13 luglio 2019, Sinisa Mihajlovic annuncia in un’apposita conferenza stampa di avere la leucemia. Non può continuare come vorrebbe, ma resterà l’allenatore del Bologna, seguirà gli allenamenti come può farlo e promette di tornare presto sulla panchina. 44 giorni dopo, domenica 25 agosto 2019: a Verona gli scaligeri devono affrontare il Bologna. Forse Mihajlovic non ci sarà ...

Mihajlovic ‘contro’ tutti : Sinisa in panchina a Verona assumendosi ogni responsabilità - i dettagli : Mihajlovic in panchina per la sfida contro il Verona: i dettagli della decisione del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha sorpreso tutti ieri lasciando l’ospedale San’Orsola di Bologna per recarsi a Verona, dove ha in un primo momento incontrato la sua squadra in albergo, prima della partita contro il Verona, per poi apparire incredibilmente in panchina per guidare i suoi ragazzi. Claudio Martinelli/LaPresse Una decisione ...

Mihajlovic torna in panchina a 40 giorni dall’annuncio della leucemia : i commoventi post social delle donne di Sinisa [GALLERY] : Le donne di casa Mihajlovc elogiano il loro guerriero: i post social della moglie di Sinisa e delle figlie Vicky e Virginia Sinisa Mihajlovic ha sorpreso tutti ieri sera a Verona: l’allenatore del Bologna dopo 40 giorni di cure dall’annuncio shock della leucemia che lo ha colpito, ha deciso di raggiungere i suoi giocatori e di guidarli all’esordio stagionale dalla panchina nel match contro il Verona. Sui social in ...

La BBC elogia lo spirito combattivo di Sinisa Mihajlovic e cita il Napoli : L’allenatore del Bologna ed ex calciatore di Sampdoria e Lazio, Sinisa Mihajlovic, ieri sera si è seduto in panchina dopo 41 giorni di cure per la leucemia. Sinisa Mihajlovic ha mantenuto la promessa fatta alla sua squadra, di essere con loro per la prima di campionato. Ecco quanto tradotto dalla redazione di ForzAzzurri: “L’allenatore bolognese Sinisa Mihajlovic è tornato emotivamente alla panchina dopo che gli è stata ...

Sinisa Mihajlovic - il cammino del guerriero : dalla chemio alla panchina - le lacrime e quella promessa fatta al Bologna : L’annuncio della leucemia, il ricovero in ospedale, i duri cicli di cure e il ritorno in panchina: il cammino di Sinisa Mihajlovic e la promessa di essere ancora ‘l’allenatore del Bologna’ Il 13 luglio scorso Sinisa Mihajlovic ha scioccato il mondo del calcio annunciando di avere la leucemia. Notizia inaspettata e dirompente, di quelle che lasciano quel breve spazio di attonita riflessione fra ciò che gli occhi ...

Sinisa Mihajlovic - il ritorno sulla panchina 44 giorni dopo l’annuncio della malattia. Il suo vice racconta il momento in cui ha rivisto la squadra : “Pochi minuti prima che iniziasse la riunione tecnica è entrato in albergo. Una grande emozione“. Nella conferenza stampa del post-partita di Hellas Verona-Bologna, terminata 1-1, il vice-allenatore dei rossoblu Emilio Di Leo racconta lo stupore di staff e squadra per il ritorno di Sinisa Mihajlovic, 44 giorni dopo aver annunciato al mondo del calcio di avere la leucemia. Il tecnico serbo si è presentato a sorpresa in panchina al ...

Il ritorno in campo di Sinisa Mihajlovic : L'allenatore del Bologna, malato di leucemia e in cura da oltre un mese, si è presentato a sorpresa a Verona per seguire la sua squadra all'esordio in campionato

Sinisa Mihajlovic in panchina nonostante la leucemia : la reazione delle figlie : Quando qualche giorno fa hanno detto a Mihajlovic che i valori sconsigliavano ogni rischio, lui ha prima insistito, poi pianto di rabbia, quindi ha guardato i medici negli occhi come sa fare lui e ha detto: “I valori saliranno, lo so, tornate tra due giorni”. L'allenatore serbo ha guidato il Bologna dalla panchina mettendo in mostra grande coraggio e forza. Il cappellino in testa, la tuta del Bologna, il volto dimagrito e il consueto sguardo ...