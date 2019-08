Simon Gautier | dall’analisi del cellulare la verità sulle ultime 24 ore dell’escursionista

Il padre di Simon Gautier : “Cinque domande ai PM sulla morte di mio figlio” : “Perché, dove, come e a che ora è morto Simon? Perché la telefonata al 118 non ha permesso di geolocalizzarlo? Perché il 118 non l’ha aiutato a geolocalizzarsi da solo? Perché il 118 ha chiuso la telefonata? E infine, perché i soccorsi sono stati mobilitati con grande ritardo?“: queste le 5 domande, secondo quanto riporta ‘La Repubblica’, che Dominique Gautier, padre di Simon, ha consegnato al procuratore di Vallo ...

Simon Gautier - i risultati dell’autopsia : morto per emorragia dopo rottura arteria femorale. In vita al massimo per 45 minuti dopo caduta : morto per uno shock emorragico dopo la rottura dell’arteria femorale. Così, secondo i risultati dell’autopsia, sarebbe deceduto Simon Gautier, il turista francese caduto in un dirupo nel Cilento e ritrovato solo dopo 10 giorni di ricerche. Secondo l’esame, eseguito all’ospedale di Sapri, in provincia di Salerno, dal momento della caduta sarebbe rimasto in vita al massimo 45 minuti. Durante l’autopsia sono state ...

L'autopsia su Simon Gautier : "Dopo la caduta è sopravvissuto al massimo 45 minuti. Poi lo choc emorragico" : Simon Gautier sarebbe morto in seguito ad uno choc emorragico per la rottura dell’arteria femorale. É emerso dall’autopsia sul corpo del turista francese eseguita oggi nell’ospedale di Sapri (Salerno). Sono state riscontrate fratture esposte e composte ad entrambi gli arti inferiori ed il laceramento di tessuti. L’emorragia avrebbe avuto origine dalla gamba sinistra che presentava rotture dei principali vasi. ...

Il ricordo della Sorbona per Simon Gautier : "Era un combattente coraggioso - brillante e disponibile. Lavorava per pagarsi gli studi" : “brillante e disponibile”, così La Sorbona ricorda il suo studente Simon Gautier, 27enne francese morto cadendo in un dirupo in Cilento. Per il relatore della sua tesi, lo studente morto in Italia durante un’escursione, “era una persona molto coraggiosa”.In un comunicato, la Sorbona ricorda che Sion era “dottorando in Storia dell’arte e dell’archeologia” presso il Centro André ...

Simon Gautier - il messaggio dei soccorritori : "Scusaci - ti sei perso nella nazione sbagliata" : “Scusaci, Simon. Ti sei perso nella nazione sbagliata”, così recita il messaggio di due soccorritori che per giorni, insieme a tante altre persone, hanno cercato il 27enne Simon Gautier, turista disperso in Cilento e ritrovato morto in un dirupo.“Oggi usciamo sconfitti da una battaglia durata giorni”: è questo l’incipit del post apparso sulla pagina Facebook Alta Prospettiva e accompagnato dalle ...

