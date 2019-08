Silvio | che dici? | gaffe di Berlusconi al Quirinale

Silvio Berlusconi : "Preoccupati da questo scenario - ho detto a Sergio Mattarella che bisogna tornare al voto" : "bisogna ridare la parola agli italiani. Noi abbiamo manifestato al presidente della Repubblica tutta la nostra preoccupazione per lo scenario che si sta delineando". Silvio Berlusconi, dopo le consultazioni con Sergio Mattarella, parla davanti ai giornalisti: "Secondo noi il governo Pd-M5s è una so

Pierferdinando Casini - la soffiata su Silvio Berlusconi : "Penso che sotto sotto...". Cambia il quadro : Secondo Pierferdinando Casini questa crisi e le sue eventuali via d'uscita saranno dominate dalla paura. "Addirittura - confida ai colleghi, intercettato dal retroscena di Augusto Minzolini sul Giornale - penso che sotto sotto il Cav faccia gli scongiuri per avere un altro governo e non il voto". D

Francesca Pascale : "Non è vero che Silvio Berlusconi ha avuto un malore perché gli ho chiesto di sposarmi" : Con una lettera pubblicata sul Fatto Quotidiano, Francesca Pascale smentisce il rumors pubblicato dal giornale diretto da Marco Travaglio, secondo cui Silvio Berlusconi avrebbe avuto un malore ad agosto in seguito alle richieste della compagna di sposarlo. Affermazioni “gravi e infamanti”, scrive lei nella replica, per le quali si riserva di intraprendere iniziative legali.Si legge sul Fatto ...

Il M5S : "Salvini sceglie Silvio Ma anche Berlusconi lo snobba" : Matteo Salvini "ha provato a fregarci tutti, ma alla fine si è fregato lui". E' quanto si legge in un post dal titolo 'Salvini sceglie Silvio, ma anche lui lo snobba' pubblicato questa mattina sul Blog del Movimento 5 stelle. "Chissa' cosa penseranno adesso coloro che negli ultimi mesi si erano avvicinati per la prima volta alla Lega. Salvini ha preferito Arcore a voi. E' vero, ha provato a fregarci tutti, ma alla fine si e' fregato lui. Ora ...

Silvio Berlusconi presidente della Repubblica - tutto vero. La voce che gira alla Camera - l'incubo di M5s e Pd : Dietro al governo M5s-Pd c'è l'incubo (grillino) di Silvio Berlusconi. Ad ammetterlo, in una intervista per certi versi sconcertante a Repubblica, è il deputato pentastellato Giuseppe Brescia, presidente della Commissione Affari istituzionale della Camera. Leggi anche: "Ora è pentito ma la frittata

Nadia Toffa - anche Silvio Berlusconi in lacrime : "Addio - cosa ci hai insegnato" : È Silvio Berlusconi a esprimere meglio di chiunque altro il dolore immenso del mondo Mediaset per la morte di Nadia Toffa. Il fondatore del gruppo si rivolge alla storica inviata e conduttrice delle Iene, scomparsa a 40 anni per un tumore al cervello dopo lunga battaglia, "la nostra straordinaria co

Giorgia Meloni : "Ecco perché Silvio Berlusconi non ci serve". L'intervista con cui sotterra Forza Italia : Giorgia Meloni è prontissima a dire sì alla coalizione con la Lega. Dopo l'apertura della crisi da parte di Matteo Salvini, la leader di Fratelli d'Italia non aspetta altro. "C'è una maggioranza naturale già formata, quella tra noi e Lega, potenzialmente coesa, potenzialmente vincente e invece sento

Silvio Berlusconi - l'ultimo azzardo per la sopravvivenza politica : perché chiude a ogni incuicio : Silvio Berlusconi era già pronto dopo l'esito del voto sulla Tav. Pronto alla crisi di governo e al voto immediato, che per ragioni di calcolo politico - che spieghiamo qui - era arrivato ad auspicare. Non a caso, dopo l'apertura - verbale - della crisi da parte di Matteo Salvini, a tempo record, il

Silvio Berlusconi - la svolta : vuole il voto subito per evitare che Forza Italia scompaia : Nessuno vuole andare al voto a settembre. Nessuno. Probabilmente neppure Matteo Salvini, perché data per scontata la super-vittoria alle urne e dato per scontato il fatto che la Lega diventi partito di maggioranza, si troverebbe da solo, o quasi, ad approvare una manovra che, probabilmente, porterà

Silvio Berlusconi - con chi vuole allearsi davvero? La voce che spiega la guerra in Forza Italia : Indecisa se offrirsi a Matteo Salvini o imboccare la strada del «nuovo centro moderato» indicata da Silvio Berlusconi, Forza Italia soffre e si spacca. E così rischia di commettere l' ultimo errore, quello fatale: arrivare esanime al momento in cui il leader della Lega toglierà la spina al governo C

Silvio Berlusconi - in sua difesa Antonio Martino : "Chi è davvero Giovanni Toti" - scissionista smascherato? : Nella Forza Italia dilaniata dai malumori, dalle ipotesi di scissione e dai traditori, c'è ancora chi, al di fuori del cerchio magico di Arcore, difende Silvio Berlusconi. Anche se in questo caso, chi lo difende, è ormai decisamente lontano dal partito e dalla politica attiva. Si parla di Antonio Ma

Fi - Silvio vuole far entrare Cairo Ecco perché fa fuori Toti-Carfagna : Silvio Berlusconi, con un' azione molto rapida, energica e, soprattutto, strategica, ha messo fuori dalla porta i due coordinatori nazionali Giovanni Toti e Mara Carfagna. Si può supporre che per il Presidente e Fondatore di Forza Italia essi avevano un peso politico irrilevante e non erano in possesso di alcun carisma e, pertanto... Segui su affaritaliani.it

Silvio Berlusconi scaricato da tutti - ecco il deputato che lascia Forza Italia : un terremoto dopo Toti : Fuori il primo nome. Si parla del caos in cui versa Forza Italia dopo l'addio di Giovanni Toti, quello dei giovani azzurri, Stefano Cavedagna e i malumori espressi anche da Mara Carfagna. La notizia la rilancia affarItaliani.it, che indica in Galeazzo Bignami uno dei primi deputati che potrebbe lasc

Silvio Berlusconi stritolato da Matteo Salvini : il sondaggio che segna la fine di Forza Italia : La politica è bastarda, quando il vento ti gira contro, non c' è modo di recuperare. Ogni errore diventa irrimediabile, ogni merito viene scordato e ogni ragione azzerata. È la storia dell' ultimo anno e mezzo tra Salvini e Berlusconi. Il 4 marzo 2018 il sorpasso, con la Lega sopra il 17% e Forza It