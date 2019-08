Sicilia : escursionista scivola in una scarpata - recuperato dal Soccorso alpino : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – Si è concluso intorno poco prima delle 23,30 di ieri l’intervento del Soccorso alpino e Speleologico Siciliano per recuperare un ragazzo rimasto ferito dopo essere scivolato lungo una scarpata nelle campagne tra Cefalù e Lascari (Palermo). Alle operazioni hanno collaborato anche i carabinieri, il 118 e la Protezione civile comunale di Lascari. L’allarme è scattato intorno alle 21. Vittima ...

Sicilia : giovane escursionista dello Zingaro soccorso da elicottero Aeronautica militare : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) - Ancora in azione gli equipaggi del soccorso aereo dell'Aeronautica militare, impegnati in questo caso in una complessa missione di recupero di un giovane escursionista romano che aveva accusato un malore all'interno della Riserva dello Zingaro, in Sicilia. Ad interveni