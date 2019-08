Si gira il nuovo video di Tiziano Ferro | “Niente luna di miele con Victor”

Nintendo Switch : il nuovo modello riesce a far girare Breath of the Wild in versione portatile per cinque ore e mezza : Il nuovo modello di Nintendo Switch è disponibile per l'acquisto già in alcuni paesi come Hong Kong e in Australia ed alcuni hanno già potuto testare la durata della batteria.Uno YouTuber ha pubblicato un video che mostra la durata della batteria della nuova versione durante una sessione di gioco con The Legend of Zelda: Breath of the Wild.Nel video, vediamo che Zelda può essere riprodotto in modalità portatile per cinque ore e 36 minuti, ben ...