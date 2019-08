Serie A | l’analisi di Francesco Totti | “scudetto alla Juventus | Roma più forte della

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 28 agosto 2019)svela il suo pensiero in merito al possibile esito del prossimo campionato diA: scudettopiùLazio ma non può andare oltre il 4° posto. E sul futuro…è attualmente lontano dal calcio come non lo è mai stato nella sua vita. L’ex capitano, ritiratosi due stagioni fa, ha scelto anche di dimettersi dposizione di dirigente giallorosso, per i ben noti contrasti espressi in conferenza stampa nelle settimane passate. In attesa di capire quale sarà la sua prossima avventura lavorativa,resta comunque legato al campionato diA in qualità di tifoso e appassionato del gioco. Ai microfoni di Radio Radio e Sky, ‘Er Pupone’ ha analizzato così il possibile del campionato diA: “la Juve è sempre la squadra da battere perché sono forti come società, come gruppo ...

luca_tranfaglia : RT @CalcioFinanza: Torna #SerieATwitterClub, l'analisi del weekend di campionato di @IQUIISport. #FiorentinaNapoli il match più discusso ht… - StellaSirio60 : RT @Internazionale: Israele è sospettato di aver condotto una serie di raid contro obiettivi iraniani. Ora la diplomazia è al lavoro per ev… - Frabalducci : Il problema delle prime impressioni è che sono tanto affrettate quanto inevitabili. #InterLecce lascia un buon sapo… -