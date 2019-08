Seria A | Lazio-Roma probabili formazioni derby della capitale | Kluivert ancora titolare

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 28 agosto 2019)è il primodel campionato di Serie A 2019/2020 e arriva molto presto, alla seconda giornata e primafine del calciomercato che potrebbemodificare la composizione dei rispettivi organici. Il confronto tra le 2capitoline promette comunque grandi emozioni, data l’accesa rivalità tra le 2 contendenti che in questa occasione si giocano la supremazia cittadina. Laarriva aldopo il successo esterno ottenuto nella prima giornata, ai danniSampdoria, nel quale si sono messi in evidenza in modo particolare Milinkovic Savic, Luis Alberto ed Immobile. Il collettivo guidato da Simone Inzaghi ha dato dimostrazione di essere in ottima forma e di poter recitare un ruolo di primo piano nel campionato appena cominciato. Un po’ più incerto l’inizioche ha impattato nell'impegno interno contro il Genoa in una gara rocambolesca ...

gramiald : RT @adozioneanimali: (Roma) DEVIL meticcio , Cane Maschio: DEVIL splendido cucciolotto abbandonato insieme ai fratellini…. Vi riempirà le v… - ellybu72 : RT @adozioneanimali: (Roma) DEVIL meticcio , Cane Maschio: DEVIL splendido cucciolotto abbandonato insieme ai fratellini…. Vi riempirà le v… - Deiana_Luca9 : RT @adozioneanimali: (Roma) DEVIL meticcio , Cane Maschio: DEVIL splendido cucciolotto abbandonato insieme ai fratellini…. Vi riempirà le v… -