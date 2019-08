Sergio Mattarella | l' annuncio | incarico da premier a Giuseppe Conte | cosa gli chiederà il

Silvio Berlusconi : "Preoccupati da questo scenario - ho detto a Sergio Mattarella che bisogna tornare al voto" : "bisogna ridare la parola agli italiani. Noi abbiamo manifestato al presidente della Repubblica tutta la nostra preoccupazione per lo scenario che si sta delineando". Silvio Berlusconi, dopo le consultazioni con Sergio Mattarella, parla davanti ai giornalisti: "Secondo noi il governo Pd-M5s è una so

Matteo Salvini : "Sergio Mattarella metta fine a questo spettacolo indecente. No al governo Pd-5S - si voti" : "Oggi pomeriggio andremo al Quirinale e diremo a Sergio Mattarella di mettere fine a questo spettacolo indecente". Matteo Salvini in una diretta su Facebook, anticipa il discorso che farà durante le consultazioni con il presidente della Repubblica. "Se lei è garante del legame tra popolo e palazzi m

Crisi di governo - tra Donald Trump e Rousseau è l'ora di Sergio Mattarella : Il "partito americano" ha lavorato in queste settimane in favore di Conte, e il tweet della Casa Bianca ne è la dimostrazione. Mentre il voto online dei 5 Stelle diventa l'ultima spiaggia per salvare la poltrona di Di Maio. In attesa della decisione finale del Quirinale Quelle pressioni su Nicola Zingaretti per dire ok a Giuseppe Conte, l'incolore politico " La Crisi di governo come un reality show. Che sta devastando la realtà" Il vuoto ...

Giorgia Meloni a Sergio Mattarella : "No al governo Pd-M5s e al patto della poltrona. Torniamo al voto" : "Abbiamo ribadito una posizione chiara e semplice: l'unico sbocco della crisi è lo scioglimento delle Camere e il ritorno alle urne". Giorgia Meloni, dopo le consultazioni con il presidente della Repubblica parla ai giornalisti: "Abbiamo chiesto a Sergio Mattarella di valutare questa eventualità anc

Sergio Mattarella striglia Conte : se vorrà fare il premier - dovrà assumersi le proprie responsabilità : Sergio Mattarella ha messo le mani avanti e, nella telefonata fatta a Giuseppe Conte, non ha potuto evitare la lezione. Il presidente della Repubblica ha chiesto, in caso di Conte bis, più "responsabilità" da parte del premier. Se avrà risposte sufficientemente rassicuranti dopo le consultazioni (su

Enrico Mentana : "Il Pd ha chiesto la moral suasion di Sergio Mattarella. Non si fa" : Alessandra Sardoni, in collegamento con Enrico Mentana, su La7, dà un'indiscrezione clamorosa in diretta. Secondo alcune voci raccolte al Quirinale, il Pd avrebbe chiesto l'intercessione di Sergio Mattarella affinché il Movimento 5 stelle abbassi le pretese e riparta la trattativa per un governo gia

Sergio Mattarella - i dubbi sul "negoziatore" Conte : governo in crisi prima ancora di nascere : Il pressing del Colle e la frenata dei partiti. Sergio Mattarella, a sorpresa, lunedì pomeriggio emana un ultimatum ai partiti, nello specifico a Pd e M5s. "Entro le 19 risposte chiare": prima del secondo giro di consultazioni (che cominceranno martedì alle 16 e dureranno fino a mercoledì nel tardo

Venezia 76 Sergio Mattarella salta l’inaugurazione per la crisi di governo : Sergio Mattarella non sarà alla Mostra del cinema di Venezia Niente Venezia 76 quest’anno per Sergio Mattarella. A causa dell’improvvisa crisi di governo, il capo dello Stato non potrà ...

Sergio Mattarella - il calendario del secondo giro di consultazioni : quel dettaglio che spiega molto : Il Quirinale ha diramato il calendario delle nuove consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che cominceranno domani alle 16 e si concluderanno alle 19 di mercoledì. Nel pomeriggio della seconda giornata sfileranno le delegazioni maggiori: Forza Italia alle 16, Pd alle 17, Le

Gli orari delle nuove consultazioni di Sergio Mattarella per formare il governo : Fra domani e dopodomani, martedì 26 e mercoledì 27 agosto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella terrà un nuovo giro di consultazioni con tutti i partiti politici per cercare di capire se ci sono i margini per formare una nuova

Sergio Mattarella - l'ultimatum ai partiti : "Entro le 19 serve un quadro della situazione". Asse Pd-M5s lontano : Sergio Mattarella presenta l'ultimatum a tutti i partiti, in particolare ai Cinque Stelle e al Partito Democratico disposti (forse) a dare vita a una nuova alleanza. Prima di stilare il calendario delle Consultazioni previste a partire da martedì 25 agosto, il Quirinale infatti sarebbe in attesa del

Sergio Mattarella - l'amico Pierluigi Castagnetti e la frecciatina a Zingaretti : "Berlinguer accettò Andreotti" : Sergio Mattarella non si scompiglia e mantiene la linea del rigoroso silenzio, così come ha fatto fino ad ora in merito alla crisi di governo. A generare il caos ci pensa però Pierluigi Castagnetti, democristiano "di sinistra"; collaboratore di Dossetti, Zaccagnini, Martinazzoli, e poi di Prodi; seg

Sergio Mattarella si è convinto : la crisi di governo è arriva a una svolta decisiva. Asse Pd-M5s vicinissima : Sergio Mattarella si è quasi convinto: l'Asse M5s-Pd sta per nascere. Il nodo resta comunque quello del premier. Con i grillini che insistono su Conte e con i democratici che invece lo escludono e pretendono "discontinuità" altrimenti si avrebbe "un rimpastone". E così l'unica alternativa sarebbe un

Antonio Socci : "Sinistra illusa - Sergio Mattarella non tifa per l'accordo tra Pd e Movimento 5 Stelle" : In queste ore frenetiche - com'era prevedibile - c'è chi prova a tirare per la giacca il presidente Mattarella attribuendo a lui pensieri e progetti propri. Sperando così di "indirizzare" le cose. In particolare c'è chi diffonde l'idea che il capo dello Stato desideri che sia siglato il papocchio Pd