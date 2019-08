Se entrano Fassina e Brancaccio voto la fiducia al governo

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 28 agosto 2019) “Nonlaa questoa meno che non entrino Stefanoo Emilianoal ministero dell’Economia. Dobbiamo dare il segnale di aver capito la lezione: al centro deve esserci il popolo e il lavoro, non l’Europa della finanza”. Così in un’intervista a La Stampa il senatore M5S Gianluigi Paragone. Voterà laa questo? “No - dichiara -. Se il M5S riterrà che un’eresia di fondo ci possa stare e la tollererà, sarò contento. Se mi si dice che questosarebbe contrario a tutte le regole me ne andrò al gruppo misto, fino all’approvazione della Legge di bilancio, che voglio vedere come sarà”. E specifica: “Il verbo ritornare non è riferito alla Lega ma al giornalismo. Tornerei a fare il mio mestiere, come Gruber, Santoro, Polito, ...

