Schianto aereo sul Sempione | morti il noto musicista e la sua famiglia

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Unadistrutta. Padre, madre e figlioletto neonato hanno perso la vita nel disastroavvenuto domenica scorsa, 25 agosto, sul passo del, nelle Alpi Svizzere. Le vittime sono ilcompositore musicale britannico Jonathan Goldstein, sua moglie Hannah Marcinowicz e il bimbo di appena 7 mesi, Saskia. I tre stavano viaggiando verso l’Italia a bordo del piccolo velivolo da turismo Piper PA-28 Arrow quando improvvisamente hanno perso quota schiantandosi a terra sul Passo del, valico alpino a 2000 metri di altitudine nel Canton Vallese. La tragedia a pochi chilometri dal confine con la provincia piemontese del Verbano-Cusio-Ossola, in Italia. L’interaGoldstein è stata distrutta dalloe dal successivo incendio che ha avvolto l’. I soccorsi, per quanto immediati, si sono rivelati inutili: il Piper era già in fiamme. Al ...

