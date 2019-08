Schalke-Bayern | è caos | un tifoso presenta denuncia contro l’arbitro della sfida!

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Undello04 hato unapenale per frodel’arbitro Marco Fritz e il responsabile del VAR tedesco Bastian Dankert: l’accusa è di presunte sanzioni non rilevate a favoresquadra di Gelsenkirchen durante il match terminato con la sconfitta per 0-3 in casa ai danni delMonaco. Laè stata resa nota dal profilo TwitterPoliziaRenania Settentrionale-Vestfalia. “ha suscitato interesse nei tifosi delloe ora riguarda anche la Polizia: undelloha sportol’arbitro e il Var per frode. Motivo: due rigori negati durante la partitail. La Polizia oralla i fatti”. Loha reagito con ironia alla: “Abbiamo chiesto a tutti i membri del club, non era nessuno di noi. Parola d’onore. I risultati ...

