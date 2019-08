Scatta l’emergenza globale | “C’è rischio di contrarre infezioni mortali senza acqua

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Si sente dire spesso, ultimamente, che il mare ha bisogno di noi: le acque degli oceani non resisteranno a lungoun intervento umano che le eluda dal soffocamento della plastica. Eppure, come le acque hanno bisogno di noi, noi abbiamo bisogno di esse, per sopravvivere. Il corpo umano è composto dal 70% d’e, se la vita umana si è potuta sviluppare sul pianeta terra, è stato anche e soprattutto grazie all’. L’essere umano come lo conosciamo oggi, si è sviluppato dai primordiali microrganismi presenti nei mari: in pratica, tutta la vita umana è basata sulle acque. Eppure, di recente è stato ufficializzato, a tal proposito, l’allarme. La notizia è trapelata da un nuovo rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dell’United Nation-Water, presentato in occasione della Settimana Mondiale dell’, la conferenza ...

