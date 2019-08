Sarri a bordo campo | verso la panchina contro il Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Maurizioha seguito al’allenamento della Juventus. Un’ottima notizia viste le sue condizioni di salute. L’allenatore è stato colpito da una polmonite e, dopo aver saltato la prima della Juventus a Parma, era stata comunicata la sua assenza inancheil, però, per fortuna sta meglio ed è logico pensare che sabato sera, alle 20.45, possa essere al suo posto all’Allianz Stadium. Oggi non ha diretto personalmente l’allenamento ma era lì e i medici a questo punto potrebbero dargli l’autorizzazione. All’allenamento non ha partecipato Ramsey a riposo. Restano i dubbi in difesa sull’esordio di De Ligt, sull’impiego di Rabiot e in avanti il ballottaggio tra Higuain e Dybala. L'articololaililsta.

