Sarà Brexit no deal | Boris Johnson chiude il Parlamento fino al 15 ottobre

Brexit - il video-propaganda di Boris Johnson : “Il nostro Sarà il miglior paese del mondo” : “My vision of Britain”, questo il testo che accompagna il video postato dal premier britannico Boris Johnson, un discorso accompagnato da immagini evocative: “Il mio lavoro è essere il primo ministro di tutto il Regno Unito – dice -, ciò significa unire il nostro paese, rispondendo all’appello delle persone dimenticate e quello delle città lasciate indietro. Perché in questo momento abbiamo dato impulso alla nostra ...

Brexit - Johnson non vuole pagare i 39 miliardi del divorzio - ma Sarà un boomerang : Il neo-premier britannico minaccia di congelare il «Brexit bill», la somma dovuta da Londra alla Ue in caso di separazione. Tecnicamente è possibile. Ma la scelta rischia di ritorcersi contro più il Regno Unito che la Ue

"Bruxelles torni al tavolo - o Sarà Brexit senza accordo". La prima di Boris premier alla Camera dei Comuni : Brexit entro il 31 ottobre “senza se e senza ma”. Cercando di convincere Bruxelles a rimettersi al tavolo per negoziare un nuovo accordo. E se non sarà, avanti con lo scenario ‘no deal’, senza paura perché il Regno Unito diventerà “il miglior Paese in cui vivere sulla Terra”. Questo, in sintesi, il senso del primo discorso di Boris Johnson da premier di fronte alla Camera dei ...

Brexit - Johnson : “Accordo precedente inaccettabile - o troviamo soluzione o Sarà no deal”. Commissione Ue : “Non ridiscutiamo” : Il primo discorso di Boris Johnson da neo primo ministro britannico raffredda di nuovo i rapporti tra Londra e Bruxelles. Nei giorni scorsi, anche dai leader europei era trapelata una maggiore apertura e flessibilità nei confronti del nuovo esecutivo, proprio per evitare un no deal che, senza un nuovo accordo, potrebbe diventare l’unico epilogo possibile, vista la volontà di Johnson di chiudere la pratica Brexit senza ulteriori rinvii ...