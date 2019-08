Sanità Lazio | candidato escluso “indovina” 16 vincitori su 20 del concorso al San

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Ha indovinato 16 dei 20di unper dirigenti di unper dirigenti delle professioni tecniche sanitarie all’ospedale San Camillo di Roma. Addirittura centrando i primi due nominativi in graduatoria. Tutto ciò un mese e mezzo prima della proclamazione dei. È riuscito a Antonio Di Nicola, uno dei candidati che ha partecipato alla selezione, alla quale hanno partecipato in totale 160 persone. Nella graduatoria ufficiale stilata lo scorso metà giugno dall’azienda ospedaliera San Camillo di Roma, luogo dove si è svolto il, i primi due classificati coincidono esattamente con i primi dueprevisti dal concorrente. Le altre 18 posizioni sono state conquistate, in ordine non esattamente coincidente con le previsioni del, da altri 14 esaminandi che risultano anche nella classifica dei primi 20 stilata a fine aprile da Di ...

