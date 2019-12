Salvini nei palazzi prometteva accordi e incarichi ai 5 Stelle pur di rimanere al Governo

Milano : Salvini - via a Craxi? ‘Toponomastica non nei miei pensieri’ : Milano, 30 nov. (Adnkronos) – “La toponomastica non è in cima ai miei pensieri in questo periodo”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto a chi gli chiedeva un commento sul dibattito se intitolare una via a Bettino Craxi a Milano in vista del ventennale della sua scomparsa.L'articolo Milano: Salvini, via a Craxi? ‘Toponomastica non nei miei pensieri’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ragusa - Lega di Matteo Salvini nomina commissari nei 9 Comuni : ecco i nomi : la Lega di Matteo Salvini nomina i commissari nei 9 Comuni della provincia di Ragusa. ecco tutti i nomi.

Vauro dice che Salvini comprava fumo nei centri sociali - lui risponde : 'Vive male' : Vauro Senesi, uno dei vignettisti più noti d'Italia, negli ultimi giorni è salito sulla cresta dell'onda mediatica per un litigio in diretta televisiva con Massimiliano Minnocci nel corso della trasmissione "Dritto e rovescio", col quale però riappacificato con un pranzo lontano dalle telecamere. Fa rumore, adesso, un'intervista rilasciata all'Adnkronos in cui torna a parlare di Matteo Salvini e di quello che lui ritiene un opportunismo senza ...

Matteo Salvini risponde a Elisa Isoardi : ‘Nei miei telefoni mai niente di compromettente’ : “Nei miei telefoni non c’è mai stato niente di compromettente, non mi ha rotto nessun cellulare“. Matteo Salvini replica così, ospite della trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’, alle dichiarazioni fatte recentemente allo stesso programma dalla sua ex Elisa Isoardi. Matteo Salvini e la replica a Elisa Isoardi La conduttrice de La prova del cuoco aveva detto di aver guardato nel telefonino di Salvini, ...

Conte “archivia” il Russiagate - nostri 007 sono estranei. E attacca Salvini : spieghi il “caso Savoini” : Il caso e' chiuso, da questa vicenda ne esco piu' forte: e' questa la convinzione del premier Giuseppe Conte, rimasto in silenzio da settimane e che ha voluto rispondere direttamente del 'Russiagate' sia al Copasir e sia ai cronisti, "anche per chiarezza nei confronti dei cittadini". Proprio per mettere a tacere "le ricostruzioni" che hanno rischiato di gettare "ombre" sull'attivita' dei nostri Servizi. Gia' martedì il presidente del Consiglio ...