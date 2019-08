Salvini | Il loro collante è l' odio per me e per la Lega | Meloni | In

Lasciare Salvini e Di Maio nel loro "cul de sac" : Premessa: la democrazia parlamentare costituzionale rappresentativa è sotto attacco e dubito che ci sia una maggioranza attiva capace di difenderne le fondamenta. Che non si vede all’orizzonte.Ottimati assenti scrive Galli della Loggia. In questo quadro si innesta la cosiddetta crisi di governo più o meno sceneggiata (ma a volte la realtà supera la recita). Compresa la riduzione del numero dei parlamentari di un ...

Salvini e Di Maio fuori dai giochi : nasce così il governo giallorosso benedetto da Grillo : Grillini al centro della scena corteggiati sia da Matteo Salvini sia dai pontieri dem. Ma il futuro del nuovo governo

Matteo Salvini svela le trame di Renzi e Boschi : "Il re è nudo. Quali sono i loro due soli scopi" : "Renzi, la Boschi, Prodi vogliono tornare al governo con giochi di Palazzo". Matteo Salvini, in una diretta Facebook, non riesce a trattenere lo sdegno quasi il disgusto per le grandi manovre che in Parlamento potrebbero condurre a una nuova maggioranza Pd-M5s. Leggi anche: "L'ora del cog***". Un Fe

Open Arms - pm valutano esiti dell’ispezione. Ong : “Miserabile chi fa propaganda razzista”. Salvini : “Loro tengono i migranti in ostaggio” : La Procura di Agrigento sta valutando quanto è emerso dall’ispezione effettuata sabato sulla Open Arms per verificare le condizioni igienico-sanitarie nella nave bloccata da 17 giorni nel Mediterraneo sulla quale si trovano 107 migranti. A bordo della imbarcazione della ong hanno lavorato per oltre tre ore, fino alle 22 di ieri, un medico della Sanità marittima e gli uomini della Squadra mobile e della Guardia costiera. Le persone soccorse sono ...

Crisi - Romeo (Lega) : “M5s? Salvini ha avuto pazienza. Di nuovo con loro? Mai dire mai” : Il presidente della Liguria e leader del movimento “Cambiamo” Giovanni Toti è stato ospite alla Festa della Lega Toscana, per un’intervista con Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato. Molti i temi affrontati, a partire dal buon governo di centrodestra che ha conquistato tante regioni da sempre governate dalla sinistra, come lo era la Liguria, che dalla vittoria di Toti nel 2015 a oggi è arrivata ad essere guidata per ...

Ventisette minori sbarcati dalla Open Arms. Salvini : "Otto di loro sono maggiorenni” : La situazione si è sbloccata dopo la seconda lettera del Presidente del Consiglio al vice leghista. Procedura di identificazione per i giovani arrivati al molo

Nel governo giallorosso Di Maio sarà Ministro dell’Interno al posto di Salvini : Luigi Di Maio è tentato dall’abbracciare nuovamente Matteo Salvini ma è ferito nell’orgoglio. Non pensava che il leghista staccasse davvero

Di Maio replica a Salvini : "Tagliamo i parlamentari e dimezziamo i loro stipendi. Bastano due ore" : Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha replicato via Facebook all'intervento di Matteo Salvini nell'aula del Senato, quello in cui ha teso la mano alla proposta di M5S di votare il taglio dei 345 parlamentari prima di tornare alle elezioni, come se il ritorno alle urne possa essere deciso di chiunque.I due vicepremier sanno benissimo che la decisione finale spetta al Presidente della Republica Sergio Mattarella. E se Matteo Salvini ...

No - Zingaretti - Salvini - Renzi - Di Maio non stanno pensando al bene dell’Italia ma ai loro interessi : Zingaretti, Salvini, Renzi, Di Maio stanno conducendo una personalissima partita in cui gli interessi del paese sono secondari. Le loro scelte su andare o meno al voto non sono dettate dal bene per l'Italia ma solo da interessi personali o di partito.Continua a leggere

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Agosto : Salvini va col Pd : è crisi. Il leghista dà lo sfratto ai 5 Stelle - demolendo le loro 3 leggi-simbolo : Terrorizzati/1 Il Partito degli Affari Pd-FI: sì al Tav per scansare le urne In Senato – I renziani, pur di evitare le elezioni, spingono i dem a non lasciare l’aula: “Siamo contro chi non vuole l’opera”. La Lega minaccia: votiamo le mozioni “pro” di Ilaria Proietti Oggi o mai più di Marco Travaglio Uno dei leader No Tav, Alberto Perino, continua a ripetere che i 5Stelle sono traditori e la loro mozione in Senato contro il Tav “è una ...

Matteo Salvini - bassezza di Repubblica : "Gli ha dato del pedofilo" - come s'inventano l'insulto al loro inviato : Da martedì sera, per Repubblica, il principale fatto a livello nazionale è il figlio di Matteo Salvini a bordo della moto d'acqua della polizia. Caso per il quale il ministro dell'Interno si è scusato, parlando senza esitazioni di "errore da padre". Il tutto era avvenuto a Milano Marittima, dove Sal

Giustizia - intesa parziale Lega-M5S : accordo su Csm - non sulla prescrizione Salvini : «Loro ingannati dai magistrati» : Consiglio dei ministri fiume interrotto più volte. Salvini: «Acqua fresca». I 5 Stelle: «Vuole bloccare la nuova prescrizione»

Giustizia - terminato il consiglio dei ministri : 9 ore di battaglia Lega-M5S Salvini : «Loro ingannati dai magistrati» : consiglio dei ministri fiume interrotto più volte. Salvini: «Acqua fresca». I 5 Stelle: «Vuole bloccare la nuova prescrizione»