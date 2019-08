Salvini | Ho l' impressione che ci sia un disegno per svendere l' Italia

Fonte : agi

(Di mercoledì 28 agosto 2019) "Abbiamo l', se non la certezza, che ci sia un, che parte da lontano, non dall', per la svendita del Paese". È l'accusa che Matteomuove dalla Loggia alla Vetrata del Quirinale, dopo il colloquio con Mattarella per le consultazioni. "Non sarebbe rispettoso per glini. Poi - annota - ci si chiede perché tantini non vanno piu' a votare". "Il presidente del consiglio l'hanno trovato a Biarritz su indicazione di Parigi Berlino e Bruxelles", ha proseguito, parlando di un nuovo "Monti bis" che unisce due partiti, M5s e Pd, solo "l'odio contro la Lega". "L'non puo' essere ostaggio dei cacciatori di poltrone", ha proseguito, "la Lega rimane baluardo, non vinciamo tra due mesi, dobbiamo aspettare sei mesi o un anno per vincere? Non abbiamo fretta. Sono convinto che comunque ...

