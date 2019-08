Salvini grida al “voto subito” ma Di Maio svela che era una bufala | “Mi ha detto fai tu

L'imam sgrida Salvini : "Basta baciare il rosario" : Luca Sablone Il presidente del Centro islamico di Milano e Lombardia rimprovera il ministro dell'Interno: "Non può presentarsi come fedele" Un'ammonizione chiara e diretta contro Matteo Salvini arriva da Abu Shwaima. L'imam rimprovera al leader leghista l'eccessivo e inappropriato utilizzo dei simboli religiosi che - a suo giudizio - vengono ripetutamente strumentalizzati in maniera del tutto inopportuna. Baci al rosario, esposizione ...

Salvini grida all’inciucio e confida nel Colle : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – Noi andiamo avanti per la nostra strada. Voglio vedere se faranno questo . Io confido in Mattarella, nella sua saggezza. Prima di andare in Aula ad ascoltare Giuseppe Conte, Matteo Salvini riunisce i senatori della Lega al palazzo dei gruppi e, raccontano, chiede ai suoi di mantenere i nervi calmi e di tenere la barra a dritta per il voto anticipato, pur di evitare un governo Di Maio-Renzi, che i 5 Stelle ...

Matteo Salvini grida al complotto della sinistra : "C'è un disegno per aprire i porti italiani" : Matteo Salvini non ha dubbi: "C'è un disegno per tornare indietro ed aprire i porti italiani, per far tornare l'Italia ad essere il campo profughi d'Europa". Il leader leghista commenta così il via libera del Tar del Lazio in merito allo sbarco della ong Open Arms. Secondo il decreto Sicurezza bis,

Vittoria - Salvini visita le famiglie dei cugini uccisi dal suv. Contestatori gli gridano “sciacallo” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato contestato da alcune decine di persone davanti al municipio di Vittoria, dove ha incontrato i rappresentanti delle forze dell’ordine. All’uscita dal Palazzo di città i manifestanti hanno insultato il leader della Lega urlando “sciacallo”, come era già avvenuto ieri a Catania. Salvini, che è salito a bordo di un’auto, si sta recando adesso in casa genitori dei ...