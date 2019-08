Salvata dall’inquinamento la spiaggia sarda La Pelosa | mozziconi di sigarette e plastica

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2019) A causa dell’inquinamento, molte tra le spiagge più belle del mondo sono divenute lande desolate, provate dalla presenza didiabbandonata qua e là. Ci si è chiesti a lungo quale fosse il motivo dell’inquinamento, al di là della perversa tendenza umana al disinteresse per ciò che lo circonda e proprio poche ore fa è arrivata la risposta. NellaLa, a Stintino, nel Nord della Sardegna, grazie a divieti e maggiori controlli, sono quasi completamente spariti idi: questo perché delle prescrizioni sono state in grado di “dominare” gli istinti dell’essere umano meglio di quanto lo abbia fatto, in tanto tempo, la volontà del singolo.La(Sardegna) Sono stati predisposte determinate aree delladove i bagnanti possono fumare senza restrizioni, gettando poi lo scomodo residuo ...