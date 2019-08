Rivolta dei parlamentari M5s contro il voto su Rousseau | La decisione di non

Napoli - la beffa dei kayak alla Gaiola : scattano le denunce - noleggiatori in Rivolta : kayak e Gaiola, un binomio che torna a far parlare. Dopo l'allarme frane per i «4 chilometri di costa a rischio» - lanciato dal Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus a inizio...

Governo Pd-M5s? Nord in Rivolta - l'allarme degli imprenditori : "Clima rovente - occhio al ritorno dei forconi" : Mamma mia. I dieci-quindici punti del Governo giallorosso, che M5S e Pd tentano di far nascere per salvare la poltrona, fanno rabbrividire. Soprattutto le proposte scandite da Luigi Di Maio al Quirinale ci danno un' indicazione di come agirebbe il futuro esecutivo: contro il Nord. Non è una novità p

"Fermatevi - è meglio tornare con la Lega". Continua la Rivolta della base dei 5 Stelle contro il governo con il Pd : Resta alta la tensione in casa del Movimento 5 Stelle sulla possibilità di un governo con il Partito Democratico. Mentre in queste ore Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti provano a far nascere un esecutivo giallorosso, sui social militanti e simpatizzanti sono sempre più disorientati, confusi, da una crisi di governo dai risvolti imprevedibili.Scorrendo gli ultimi post pubblicati sulle pagine social dei 5 Stelle, balza agli occhi la ...

"Mafiosi al pistacchio" e "Cosa nostra alle mandorle" : Rivolta a Taormina contro i nomi dei dolci : nomi che sono solo un espediente per attirare l'attenzione di turisti e clienti. Il sindaco: "Quello che mi rammarica di più è che la segnalazione sia avvenuta da alcuni studenti palermitani"

Milano - Rivolta dei migranti contro la polizia dopo incendio al Centro di accoglienza di via Aquila : arrestati sette ospiti : Hanno aggredito una volante della polizia e lanciato un sasso contro il camion dei pompieri, intervenuti per un incendio al Centro di accoglienza straordinaria di via Aquila a Milano. Per questo sette migranti, ospiti del Centro, sono finiti in carcere, accusati di resistenza aggravata, danneggiamento e lesioni nei confronti di due agenti di polizia, che hanno riportato ferite alle mani e alle braccia. A confermare l’arresto il giudice ...

Juventus - Rivolta dei tifosi per Paulo Dybala : "Non si tocca - uno di noi" : Agosto infuocato per i tifosi juventini. Per regalare a Sarri la prima punta di peso da far coesistere con Cristiano Ronaldo, la società torinese si è inserita nella trattativa tra l’inter e Romelu Lukaku e ha ottenuto, secondo diversi media sportivi, il sì del belga. Pedina di scambio nell’affare p

Rimini - divieto di balneazione : scoppia la Rivolta dei bagnini : Sulla Riviera Romagnola è scattato il divieto temporaneo di balneazione. I prelievi Arpae hanno evidenziato uno sforamento dei parametri di legge di escherichia coli e enterococchi. Ma secondo gli operatori di settore il mare è pulito ed il provvedimento - che inevitabilmente danneggia la stagione - sarebbe ingiusto. Mauro Vanni, presidente della cooperativa bagnini di Rimini sud, ha denunciato che il campionamento è stato effettuato lunedì ...

Scuola - la Cassazione dice no al panino da casa a mensa. Associazioni dei genitori in Rivolta : No al panino portato da casa a mensa. Parola di Cassazione. Un verdetto che ha scatenato subito la polemica. Non esiste un «diritto soggettivo» a mangiare il panino portato da casa...

La Rivolta dei bergogliani contro il nuovo direttore della Sala Stampa : Giuseppe Aloisi Ora anche la parte progressista della Chiesa cattolica critica una scelta del Papa. Le "perplessità" de Il Sismosgrafo sulle mosse nel settore comunicativo del Vaticano Il Vaticano si prepara alla successione del "portavoce" del Papa, ma è già emersa qualche reazione sulla nuova scelta di Francesco. L'incarico di Matteo Bruni, da un punto di vista formale, non ha ancora avuto inizio: la nomina diventerà effettiva ...

Tax credit - Rivolta dei produttori : i fondi non bastano - : Angelo Scarano Le risorse messe a disposizione dal Mibac sarebbero insufficienti e adesso le produzioni di film e serie sono a rischio Adesso nel mondo della tv scatta l'allarme sulla tax credit. Di fatto la richiesta d'aiuto lanciata dal settore riguarda la mancanza di risorse. I fondi messi a disposizione dal ministero dei Beni culturali non bastano. In questo quadro va sottolienato anche il meccanismo della stessa tax credit che ...

Elisabetta Trenta - Rivolta dei militari contro la ministra : appello a Salvini - "salva la nostra dignità" : Non solo Matteo Salvini. Anche i militari sono studi del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. Gli stessi militari a cui fa riferimento il dicastero guidato dalla grillina, sempre più all'angolo, infatti la disconoscono. Lo fanno - come riporta Il Giornale - con un comunicato diffuso nella serat

Napoli - la Rivolta dei detenuti di Poggioreale : «Non è un carcere ma una sala mortuaria» : Le proteste e le rivolte nel carcere di Poggioreale sono diventate frequenti. Alla base di tutto ci sarebbe il sovraffollamento delle celle e le richieste del supporto sanitario. Tutti argomenti di...

Ravenna - la Rivolta dei nudisti nella spiaggia della Bassona : "Stretti come sardine" : "L’area naturista va ampliata, siamo lontani anche dai servizi igienici". Nei tempi d’oro è arrivata ad ospitare anche tremila turisti l’anno