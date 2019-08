Relax al mare per Elisabetta Canalis e Bianca Balti : Vacanza e Relax al mare per Elisabetta Canalis e Bianca Balti insieme alle figlie Skyler Eva e Mia a Laguna Beach. Le giornate passano veloci in spiaggia tra bagni e selfie in bikini, ma le notti sono più divertenti, soprattutto quando in auto scatta il karaoke a squarciagola sulle note di “Questo piccolo grande amore”. Prima sul lungomare mettono in mostra fisici perfetti e curve da urlo in bikini. La sera invece tirano fuori ...

Mika - Relax nel mare dell'Argentario insieme al fidanzato - : Gianni Nencini Il cantante Mika si è concesso alcuni giorni di relax all'Argentario insieme al fidanzato. Per loro una mini crociera, pasti sani, nuotate a largo e niente vita mondana Mika, il cantante e showman libanese naturalizzato britannico, ha deciso di concedersi una breve vacanza rilassante nel mare dell'Argentario insieme al fidanzato Andreas Dermanis, regista di documentari sul mondo dell’arte e della musica. Secondo quanto ...

Angelo Costabile - tuffo in mare senza Corinne Clery?/ Video - sole e Relax a Maratea.. : Angelo Costabile, tuffo in mare a Maratea senza Corinne Clery? Video, sole e relax per il fidanzato dell'attrice. Le ultime notizie.