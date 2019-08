Reggio Emilia Francesco Ruini ucciso da uno sciame di api

Reggio Emilia - l’apicoltore 66enne Francesco Ruini è morto in Ghana : assalito da uno sciame di api. Era lì per insegnare il mestiere : Insegnava agli agricoltori africani il mestiere di apicoltore ma è stato assalito da uno sciame d’api e uno choc anafilattico gli è costato la vita. È morto così in Ghana a 66 anni Francesco Ruini, di Reggio Emilia e figura importante dell’apicoltura in Italia. Era in missione in Africa da Ferragosto per insegnare il suo mestiere alla popolazione locale e sarebbe dovuto ripartire per tornare in Italia due giorni dopo l’incidente, ...

Reggio Emilia - l’assassino di Hui Zhou nascosto 10 giorni nei boschi. Si indaga su chi può averlo aiutato nella fuga : Ricercato, braccato dagli agenti della Squadra Mobile, dai droni e dai cani che per giorni hanno scandagliato e setacciato la zona del suo probabile nascondiglio, alla fine ha deciso di costituirsi. Il marocchino Hicham Boukssid, 34enne senza fissa dimora, spacciatore di hashish, all’1,35 della notte fra domenica e lunedì si è presentato al comando dei carabinieri di Reggio Emilia dicendo: “Sono quello che state cercando”. Era ...

Barista cinese uccisa a Reggio Emilia - il killer si è costituito nella notte : Resta da chiarire il movente: potrebbe essere caso di femminicidio e non di una rapina finita male o di un regolamento di conti

Reggio Emilia - omicidio barista cinese : ricercato si costituisce : Reggio Emilia, omicidio barista cinese: ricercato si costituisce Hicham Boukssid, 34 anni, ricercato e latitante da dieci giorni, si è presentato nella notte dai Carabinieri. È il presunto assassino della 25enne Hui "Stefania" Zhou, uccisa il 9 agosto nel bar dove lavorava. Non è ancora chiaro il movente del ...

Omicidio della barista a Reggio Emilia : si è costituito ai carabinieri il presunto assassino : Hicham Boukssid, 34 anni, la scorsa notte ha varcato la porta di una stazione dei carabinieri e si è consegnato confessando di essere l'assassino di Hui 'Stefania' Zhou, 25 anni, uccisa a coltellate nel bar in cui lavorava nella periferia di Reggio Emilia lo scorso otto agosto e da allora in fuga.Continua a leggere

Reggio Emilia. Si è costituito Hicham Boukssin l’assassino di Hui Stefania Zhou : La fuga è durata 10 giorni. Si è costituito l’assassino di Hui Stefania Zhou, la barista cinese uccisa durante il

Reggio Emilia - omicidio della barista cinese : si costituisce l’assassino. Era in fuga da 10 giorni : Si è costituito l’uomo accusato di aver ucciso Hui ‘Stefanià Zhou, la barista cinese di 25 anni assassinata a coltellate lo scorso 8 agosto a Reggio Emilia. Il presunto killer, identificato dalla Polizia in Hicham Boukssid, 34 anni, si è presentato in una caserma dei Carabinieri della città Emiliana dopo oltre 10 giorni di latitanza. Il presunto assassino, un senza fissa dimora di origine marocchina, era stato individuato il giorno ...

Incidente sull’autostrada A1 a Reggio Emilia : morto motociclista. Traffico per i curiosi : Incidente stradale sull'autostrada A1 a Reggio Emilia in prossimità dello svincolo con l'A22: un motociclista è morto sull'autostrada del Sole. Altre due persone sono rimaste ferite. Traffico e code per curiosi in direzione Bologna. La viabilità in tempo reale e le ultime notizie sulle piattaforme di Autostrade per l'Italia.Continua a leggere

Reggio Emilia - il "no" dei pro life alla toilette per il terzo sesso : Giuseppe Aloisi I pro life sono pronti alla battaglia contro la toilette per il "gender x". La novità era stata avallata dall'amministrazione di Reggio Emilia La notizia non è proprio fresca, ma il fronte pro life e pro family ha rilanciato la battaglia qualche minuto fa: quell'universo movimentista non è d'accordo, e non lo è mai stato, con il fatto che possano essere predisposti dei cosiddetti "bagni per il terzo sesso". Gli stessi ...

Reggio Emilia - forza cassaforte dei genitori e spende tutto in escort : Marco Della Corte Una coppia di Poviglio era partita per le vacanze estive, il figlio ha dilapidato il patrimonio familiare in escort e videopoker forzando la cassaforte di casa Di solito, in periodo di vacanze estive, i ladri approfittano dell'assenza di intere famiglie da casa per agire indisturbati all'interno delle abitazioni, ma quello che è accaduto in provincia di Reggio Emilia è leggermente diverso da simili vicende. Una ...

Reggio Emilia - barista 24enne uccisa : diffusa la foto del presunto assassino : È stata diffusa la foto di Boukssid Hicham, l’uomo che gli inquirenti considerano di Hi Zhou, barista di Reggio Emilia. Si tratta di un 34enne di origini marocchine e senza fissa dimora, che ha fatto perdere le sue tracce dopo l’omicidio e che è stato identificato il 9 agosto. La polizia, in accordo con la procura, ha deciso di diffondere la foto del ricercato e un ordine di cattura è stato diramato in tutta Italia e ai posti di frontiera. ...

Barista uccisa a Reggio Emilia - caccia al killer anche al confine : Barista uccisa a Reggio Emilia, caccia al killer anche al confine A incastrare l'uomo, di cui ieri è stata diffusa la foto segnaletica, le telecamere del bar in cui si vede il 34enne sferrare almeno 7-8 fendenti alla vittima Parole chiave: ...

Reggio Emilia - c'è un ricercato per l'omicidio della giovane barista : Diramato un ordine di cattura in tutta Italia per Boukssid Hicham, un nordafricano di 34 anni senza fissa dimora. Il capo della Squadra mobile: "Sarà difficile prenderlo, ma ci impegneremo per dare giustizia alla famiglia della ragazza"

Reggio Emilia - barista uccisa : killer in fuga/ Polizia 'prenderlo non sarà facile' : barista 24enne cinese accoltellata e uccisa nel suo locale alla periferia di Reggio Emilia: presunto assassino ancora in fuga. Omicidio passionale?