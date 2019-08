Real Madrid | sei infortuni muscolari | sotto processo Dupont “lo scienziato” della Francia

DIRETTA/ Real Madrid Valladolid - risultato finale 1-1 - video DAZN : Benzema non basta! : DIRETTA Real Madrid Valladolid streaming video DAZN: si scende in campo al Bernabeu, i blancos cercano di confermare la vittoria dell'esordio nella Liga.

Il Real Madrid fermato da…Guardiola - contro il Valladolid finisce 1-1 : non basta Benzema [FOTO] : Solo un pareggio per il Real Madrid allenato da Zinedine Zidane nella gara casalinga contro il Real Valladolid valida per la seconda giornata di Liga. Dopo l’illusorio vantaggio firmato da Karim Benzema all’82’, ecco la rete beffa di Sergi Guardiola all’88’ che ha fissato il punteggio sull’1-1. Regolarmente in campo gli “esuberi” Gareth Bale e James Rodriguez, a lungo obiettivo di mercato ...

Real Madrid - James titolare col Valladolid : Real Madrid-Valladolid, seconda giornata della Liga. Zidane schiera James titolare con Bale, Benzema, Isco, Modric. A questo punto, quindi, sembra definitivamente tramontata l’ipotesi James al Napoli. Dopo un’iniziale chiusura da parte del tecnico francese, l’allenatore si è ammorbidito e dopo essersi arreso con Bale adesso ha cambiato idea anche col numero 16 colombiano che tanto piaceva ad Ancelotti. L'articolo Real Madrid, ...

As : assenze eccellenti tra i convocati per Real Madrid-Villadolid : Il Real ha reso nota la lista dei convocati per la gara contro il Villadolid. assenze eccellenti per Zidane che convoca però James. Secondo As ci sono dunque buone speranze che il colombiano esordisca in campo con la maglia bianca. Questa è la lista dei convocati per Real Madrid -Valladolid: Courtois, Keylor Navas, Altube, Carvajal, Militao, Varane, Ramos, Nacho, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, James, Isco, Benzema, Bale , Lucas Vázquez, ...

Real Madrid - Zidane non mette limiti alla Provvidenza : “Neymar Jr? Fino al 2 settembre può succedere di tutto” : L’allenatore dei blancos non ha smentito la possibilità che Neymar Jr si trasferisca al Real prima della fine del mercato La telenovela Neymar Jr prosegue in questo pazzo mercato estivo, Real Madrid e Barcellona continuano a darsi battaglia per arrivare al brasiliano del Paris Saint-Germain. AFP/LaPresse Nelle ultime settimane il club campione di Francia ha rifiutato due offerte dalle big spagnole, ma il pressing non è certamente ...

As : il Real Madrid su Reina per sostituire Keylor Navas : Cento milioni di euro, più Bale, James Rodriguez e Keylor Navas. Questa l’offerta del Real Madrid al Psg per Neymar. Offertaaa che al momento non è stata accettata dal club parigino. Nel frattempo, però, i Blancos cominciano a pensare al possibile sostituto do Navas. E in cima ai desideri del club Madridista c’è Pepe Reina attualmente al Milan. Così scrive As. Se non dovesse andare in porto l’operazione Reina, le opzioni ...

Calciomercato - le ultime dall’estero : nuova ipotesi per Bruno Fernandes - il Real Madrid guarda in Italia : Calciomercato – Novità dall’estero. Dopo la chiusura del Calciomercato inglese, Bruno Fernandes è rimasto allo Sporting Lisbona. E’ saltato infatti il suo passaggio ad uno dei due club di Manchester, con City e United che si contendevano il portoghese. Per l’ex centrocampista di Sampdoria e Udinese si inserisce ora il Real Madrid. Come riporta ‘As’ Bruno Fernandes ha un valore di 70 milioni di euro. ...

Calciomercato PSG - niente sconti per Neymar Jr : rifiutate due super offerte di Real Madrid e Barcellona : Il club parigino avrebbe rifiutato due sontuose offerte di Real Madrid e Barcellona per Neymar, per il quale la Juventus resta alla finestra Tutti pazzi per Neymar Jr, in uscita dal Paris Saint-Germain e al centro di questo Calciomercato estivo. Sul giocatore brasiliano ci sono da tempo le big spagnole, Real Madrid e Barcellona infatti farebbero carte false per avere il campione verdeoro in rosa, deciso a cambiare aria dopo un’estate ...

L’Equipe – Il Real Madrid offre 100 milioni più James - Navas e Bale per Neymar : Mossa a sorpresa del Real Madrid che spiazza tutti e fa una super offerta per Neymar. Secondo quanto riporta la prima pagina dell’Equipe il club madrileno avrebbe offerto 100 milioni al Psg per il brasiliano, ma non basta. Sul piatto anche James Rodriguez, Bale e Navas per concludere l’acquisto di Neymar. Se dovesse andare a buon fine l’offerte del Real sarebbe la fine dei sogni del Napoli che dopo mesi di attesa e ...

Real Madrid - Jovic via in prestito? L’attaccante serbo risponde così… : “Storie come queste mi fanno sorridere”. Luka Jovic, intervistato dal quotidiano serbo “Novosti”, commenta così le indiscrezioni secondo le quali il Real Madrid, dopo averlo acquistato per 60 milioni di euro dall’Eintracht, starebbe già pensando di cederlo altrove in prestito. “Sono abituato a questo tipo di voci sin dall’inizio della mia carriera, il tempo dirà quali sono vere e quali no”, ...

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Spunta anche Jovic dal Real Madrid - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS: Ultime notizie sulle trattative rossonere. Oltre a Mariano Diaz, con il Real Madrid si potrebbe parlare anche del serbo.

Real Madrid - è un altro anno maledetto? Tegola Zidane - Hazard infortunato : quanto starà fuori : Non è un buon momento in casa Real Madrid. Zidane vorrebbe Pogba dallo United (160 milioni la richiesta inglese), il presidente Perez spinge invece per Neymar (a Madrid dicono che Florentino abbia ottenuto dalle banche il credito necessario per chiudere l' operazione) e il precampionato è stato delu

Real Madrid - esordio vincente sul campo del Celta Vigo : 1-3 - Bale titolare - espulso Modric [FOTO] : A differenza del Barcellona, il Real Madrid parte bene. Sul campo del Celta Vigo gli uomini di Zidane vincono per 3-1, anche se con qualche difficoltà. Dentro subito Bale e Vinicius, James parte dalla panchina e ci resta. Proprio il gallese propizia il vantaggio al 12′, mettendo in mezzo dalla sinistra per la deviazione vincente di Benzema. Nel recupero del primo tempo il VAR salva i blancos (annullato per fuorigioco il pari di ...

Il Real Madrid vince in 10 (James resta in panchina) : Il Real Madrid inizia bene. Nella prima partita di Liga la squadra di Zinedine Zidane vince per 3-1 sul Celta Vigo, tra l’altro in dieci. Il primo a segnare è Benzema, al 12′, su assist di Bale, schierato in campo dal primo minuto. Alla fine del primo tempo, il Var annulla il pareggio del Celta per fuorigioco di Iago Aspas. Nella ripresa Modric becca un rosso diretto. Al 61′ Toni Kroos raddoppia. E’ di Lucas Vasquez ...