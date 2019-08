Programmi TV di stasera | mercoledì 28 agosto 2019 Su Mediaset Extra si festeggiano gli

Fonte : davidemaggio

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Maurizio Costanzo Rai1, ore 21.25: Tg1 – I Giorni della Crisi Francesco Giorgino conduce uno Speciale TG1 sulla Crisi di Governo con collegamenti dalle sedi istituzionali e ospiti in studio. Rai2, ore 21.20: Sette Giorni per non Morire Film del 2017 di Roland Suso Richter, con Stefanie Stappenbeck, Marcus Mittermeier, Katharina Schüttler. Trama: Sybille si sveglia in una stanza d’albergo accanto al cadavere del marito, Michael, brutalmente assassinato. Sybille ha un coltello insanguinato in mano e non ricorda nulla di quanto accaduto, ma sa che la polizia la incriminerà, perché aveva tutte le ragioni per macchiarsi le mani di sangue. Rai3, ore 21.05: Sissi – Destino di un’Imperatrice Film del 1957, di Ernst Marischka, con Romy Schneider, Karlheinz Bhm. Trama: A Madera per curarsi i polmoni, Sissi contribuisce a sedare le dimostrazioni antiaustriache che turbano ...

AMedaglini : RT @ClaraMutsc: Stasera se entra il #Pd dovrò bloccare tante grillini che sono d'accordo, in più parecchi programmi televisivi ...lo farò! - BrusatiLoriana : RT @ClaraMutsc: Stasera se entra il #Pd dovrò bloccare tante grillini che sono d'accordo, in più parecchi programmi televisivi ...lo farò! - ClaraMutsc : Stasera se entra il #Pd dovrò bloccare tante grillini che sono d'accordo, in più parecchi programmi televisivi ...lo farò! -