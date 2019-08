Prima giornata di Serie A | 11 gol su 33 segnati dai nuovi acquisti

Conclusa al Quirinale la Prima giornata del secondo giro consultazioni : Si e' Conclusa la prima giornata del secondo giro di consultazioni al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Vela - Coppa del Mondo Enoshima 2020 : Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò in terza posizione nel 470 dopo la Prima giornata : Si è conclusa la prima giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2020, appuntamento di primo piano per il calendario velistico internazionale in corso di svolgimento (e non è una novità nel recente passato) nelle acque giapponesi di Enoshima, sede delle gare olimpiche a Tokyo 2020. Le condizioni ottimali del campo di regata hanno permesso il regolare svolgimento delle prove previste dal programma. La spedizione italiana guidata dal ...

Serie A - l’analisi della Prima giornata : è ancora la Juve di Allegri - bene l’Inter ma è il Napoli ad entusiasmare : Si è conclusa ieri la prima giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante che ha già portato importanti indicazioni, è già il momento di effettuare un primo bilancio. Il turno si è aperto con il successo della Juventus sul campo del Parma, 0-1 grazie ad una rete siglata dal difensore Chiellini, sembrava ancora la squadra di Massimiliano Allegri, la mano di Maurizio Sarri ancora non si è vista. I bianconeri hanno giocato una ...

L’Inter ha battuto per 4 a 0 il Lecce nel posticipo della Prima giornata di Serie A : L’Inter ha battuto per 4 a 0 il Lecce nel posticipo della prima giornata di Serie A giocato questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano: era la prima partita di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter, e sebbene la vittoria

Ranking ATP – Top ten invariata : la classifica maschile aggiornata Prima dell’inizio degli US Open : Djokovic saldamente in vetta, Fognini ancora 11°: la nuova classifica mondiale maschile prima degli US Open 2019 Iniziano oggi gli US Open 2019: i tennisti di tutto il mondo sono pronti a sfidarsi nel quarto ed ultimo Slam della stagione, sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York. Resta invariata la top ten del Ranking ATP in attesa di scoprire se gli US Open porteranno a qualche cambiamento. Djokovic si conferma leader davanti ...

Fantacalcio 2019-2020 : le quote e i consigli per l’asta. Possibili sorprese e jolly dopo la Prima giornata : CLICCA QUI PER LA GUIDA GENERALE AL Fantacalcio CLICCA QUI PER I COSTI DI TUTTI I GIOCATORI Avete già approntato la vostra rosa per la stagione del Fantacalcio? Il calciomercato non si è ancora chiuso e molte trattative tengono ancora banco: molti di voi avranno pianificato in questa o nella prossima settimana l’asta che deciderà il miglior fantallenatore della vostra cerchia di amici. OA Sport vi propone alcuni consigli per scegliere al ...

Serie A - partite e risultati della Prima giornata : Il campionato è iniziato nel fine settimana con le prime nove partite della stagione: stasera il posticipo Inter-Lecce chiuderà la prima giornata

LIVE Serie A - risultati Prima giornata in DIRETTA : Kouamé riprende la Roma! La Lazio cala il tris - il Brescia la sblocca su rigore : Muriel ribalta la gara con la SPAL! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ROMA-GENOA 3-3 71′: KOUAME!!!! MATCH PIROTECNICO ALL’OLIMPICO! TUFFO DI TESTA E PARITA’! TORINO-SASSUOLO 2-1 70′: CAPUTO!!! I NEROVERDI ACCORCIANO CON IL TAP-IN VINCENTE! HELLAS VERONA-BOLOGNA 1-1 70′: fuori Palacio, dentro Mattia Destro. SPAL-ATALANTA 2-3 76′: Muriel!!!!! DOPPIETTA DEL COLOMBIANO!!! GOL PAZZESCO DEL #9 CHE PIAZZA IL DESTRO! HELLAS ...

LIVE Serie A - risultati Prima giornata in DIRETTA : Kolarov riporta avanti la Roma! La Lazio cala il tris - il Brescia la sblocca su rigore : la Dea accorcia con la SPAL! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CAGLIARI-Brescia 0-1 62′: CASTRO! GOL ANNULLATO! Dopo il gol annullato a Donnarumma, anche il tap-in del Pata è stato annullato. SAMPDORIA-Lazio 0-3 62′: IMMOBILE! DOPPIETTA DEL NAPOLETANO! tris DELLA Lazio! TORINO-SASSUOLO 2-0 55′: ZAZA!!! CARAMBOLA PAZZESCA E 2-0 GRANATA! Sul tiro di Belotti, Zaza la devia con il tacco e la traiettoria inganna Consigli. Poco fa, doppio ...

LIVE Serie A - risultati Prima giornata in DIRETTA : Criscito su rigore gela la Roma! Torino avanti contro il Sassuolo : la Dea accorcia con la SPAL! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE risultati prima giornata Serie A, PRIMI TEMPI Cagliari-Brescia 0-0 Spal-Atalanta 2-1 (6′ Di Francesco, 26′ Petagna, Gosens 34′) Roma-Genoa 2-2 (6′ Under, 16′ Pinamonti, 30′ Dzeko, 43′ Criscito (R)) Verona-Bologna 1-1 (15′ Sansone (R), 36′ Veloso) Sampdoria-Lazio 0-1 (37′ Immobile) Torino-Sassuolo 1-0 (14′ Zaza) FINE PRIMI ...

LIVE Serie A - risultati Prima giornata in DIRETTA : Dzeko riporta in vantaggio la Roma! Torino avanti contro il Sassuolo : la Dea accorcia con la SPAL! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Torino-Sassuolo 1-0 32′: DE SILVESTRI! Grande inserimento del terzino destro che sfiora il raddoppio di testa. SPAL-ATALANTA 2-1 34′: GOSENS! accorcia LE DISTANZE LA DEA! Grande stacco di testa del terzino sinistro e Atalanta di nuovo in partita! ROMA-GENOA 2-1 30: Dzeko!!!! CHE GOL HA FATTO!? PAZZESCA AZIONE SOLITARIA DEL BOSNIACO. L’ex Manchester City supera tre giocatori ...

LIVE Serie A - risultati Prima giornata in DIRETTA : il Genoa pareggia i conti contro la Roma! Torino avanti contro il Sassuolo : Spal avanti con la Dea! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Spal-ATALANTA 1-0 25′: GOMEZ! GRANDE PARATA DI BERISHA! L’argentino si vede murare il gol del pareggio. Torino-Sassuolo 1-0 21′: ZAZA! L’attaccante granata sfiora la doppietta e il gol fotocopia dopo l’1-0. HELLAS VERONA-BOLOGNA 0-1 20′: match cattivo al Bentegodi difficile da gestire sin qui. La squadra di Juric fatica a ripartire. Spal-ATALANTA 1-0 ...

LIVE Serie A - risultati Prima giornata in DIRETTA : equilibrio su tutti i campi! Il Cagliari sfiora il vantaggio con Birsa : Spal avanti con la Dea! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Spal-ATALANTA 1-0 6′: DI FRANCESCO! vantaggio FERRARESE! Gran palla di Petagna che gira per il figlio d’arte che perfora Gollini. ROMA-GENOA 0-0 4′: primo, meraviglioso, scambio tra Pellegrini e Florenzi. Destro controllato da Radu. Cagliari-BRESCIA 0-0 5′: Birsa! Sinistro a giro che sfiora la traversa. Spal-ATALANTA 0-0 5′: la squadra di Ferrara prova a comandare ...

LIVE Serie A - risultati Prima giornata in DIRETTA : tutto pronto per l’esordio delle squadre in A! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.43 ROMA-GENOA: grande spettacolo di luci all’Olimpico, sulle note dell’inno scritto da Antonello Venditti. 20.41 Le squadre sono nei tunnel dei rispettivi stadi: tanto entusiasmo su tutti i campi. 20.39 Tra poco, scenderanno in campo le compagini per l’esordio in Serie A 2019/20. 20.37 ROMA-GENOA: una Lupa inedita vedrà dal primo minuto, nel 4-2-3-1 di Fonseca, Pau Lopez e ...