Previsioni Meteo per Pisa e Provincia

Le Previsioni Meteo per il weekend : piogge più diffuse sull’Italia - progressivo calo delle temperature [MAPPE e DETTAGLI] : Italia tuttora divisa, in questa fase di metà settimana, tra forte maltempo sulla Sardegna, decisa instabilità anche su diversi settori del Nordovest, localmente in Appennino e tanto sole e bel tempo sul resto del Paese, soprattutto caldo sopra norma con valori termici fino a +35°C/+ 36°C su diverse pianure. Lo scenario atmosferico, tuttavia, è destinato a cambiare anche in maniera drastica già nel corso dei prossimi giorni e poi via via nel ...

Meteo - le Previsioni di giovedì 29 agosto : Meteo, le previsioni di giovedì 29 agosto Soleggiato al Nord, con possibili locali acquazzoni su Alpi, Prealpi e Appennino Emiliano. Meno bello sul resto del Paese: previste piogge e temporali in Sardegna, Sicilia, lungo l'Appennino e sulle zone interne del Centro. LE previsioni Parole chiave: ...

Previsioni Meteo per la prima settimana di settembre : autunno prepotente - estate all’epilogo? [DETTAGLI E MAPPE] : Senza equivoci l’aggiornamento mattutino di tutti i centri di calcolo mondiali: sarà autunno e anche crudo con l’avvento di settembre! Configurazioni bariche che nulla hanno a che vedere con quelle solo di qualche giorno fa: il Mediterraneo centrale, sede principale di promontori anticicloni subtropicali per gran parte dell’estate, finirebbe minato da incisivi cavi depressionari dal Nord Europa, dapprima secondari del fronte ...

Previsioni Meteo - maltempo e bombe d'acqua/ Allerta gialla in 4 regioni per temporali : Previsioni meteo, maltempo e bombe d'acqua: Allerta gialla della protezione civile in quattro regioni, forti temporali già in atto

Previsioni Meteo 28 agosto : nubifragi al Centro Nord e in Sardegna - caldo e sole al Sud : Che tempo farà oggi, mercoledì 28 agosto? Secondo le Previsioni meteo, al Nord arriverà una nuova ondata di maltempo dalla Spagna, con temporali e grandine, che hanno costretto la Protezione civile a diramare allerta gialla in Piemonte, Sardegna, Umbria e Marche. sole e caldo al Sud, dove le temperature raggiungeranno i 34 gradi.Continua a leggere

Previsioni Meteo per inizio mese : i primi di settembre sull’Italia arriva l’autunno [DETTAGLI E MAPPE] : Si gioca al rialzo, in riferimento al peggioramento autunnale per la prima settimana di settembre, anzi anche prima decade, secondo gli ultimissimi dati. È oramai prevalente in tutte le simulazioni modellistiche, una configurazione spiccatamente depressionaria per il corso del fine settimana prossimo e per alcuni giorni a seguire. Si tratterebbe inizialmente di una semi-onda abbastanza tagliente collegata al ramo secondario sub-polare, quella ...

Previsioni Meteo : temporaneo rinforzo dell’alta pressione e più sole - ma ancora locali temporali [MAPPE] : Dopo 3/4 giorni di rovesci e temporali diffusi sull’Italia in particolare sulle aree appenniniche, montuose in genere, interne delle isole maggiori ma spesso sconfinati anche alle pianure vicine ai monti, la giornata odierna sarà caratterizzata da cieli più ampiamente stabili e soleggiati. La “goccia di aria fresca” in quota a quasi del tutto esaurito la sua energia con un recupero dei geo-potenziali anche alle medie e alte ...

Previsioni Meteo 27 agosto : ancora un giorno di sole poi torna il maltempo : A partire da domani, mercoledì 28 agosto, il tempo sarà sensibilmente più instabile in tutta Italia. Le temperature, invece, si manterranno per lo più alte e superiori alla media stagionale.Continua a leggere

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Martedì 27 Agosto 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo inizialmente soleggiato, ma con nuvolosità di tipo cumuliforme in aumento dal pomeriggio. I Venti risulteranno deboli variabili Le Temperature risulteranno ...

Previsioni Meteo : perturbazione a meta' settimana - tanti acquazzoni e temporali! : L'alta pressione africana perde costantemente forza col passare dei giorni e lo dimostrano le temperature in costante lievissimo calo a discapito dell'aumento dell'umidità. Infatti molti di voi...

Previsioni Meteo inizio Settembre : in arrivo maltempo - piogge diffuse e calo termico [MAPPE e DETTAGLI] : Ci sono tante novità circa l’evoluzione del tempo nel medio lungo periodo. Qualche giorno fa, i modelli di calcolo prospettavano, per i primi di Settembre, una fase di break, dopo l’instabilità associata a rovesci e temporali nei giorni precedenti. In realtà, sembra esserci poca discontinuità della fase instabile, che prenderà piede negli ultimi giorni del mese in corso e potrebbe proseguire per tutta la prima settimana di ...

Meteo - le Previsioni del 27 agosto : Meteo, le previsioni del 27 agosto Giornata prevalentemente soleggiata su gran parte d'Italia salvo alcuni addensamenti nuvolosi al Nord nel tardo pomeriggio e qualche acquazzone diurno al Centro lungo l'Appennino Parole chiave: digitall ...