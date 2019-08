Previsioni | allerta in 4 regioni per temporali | fulmini e grandine E nel weekend peggiora

Previsioni meteo - maltempo e bombe d'acqua/ Allerta gialla in 4 regioni per temporali : Previsioni meteo, maltempo e bombe d'acqua: Allerta gialla della protezione civile in quattro regioni, forti temporali già in atto

Previsioni meteo : ALLERTA maltempo verso metà-fine settimana per un insidioso vortice dalla Spagna [DETTAGLI] : L’instabilità avrà una temporanea battuta d’arresto, in via generale, nel corso della giornata di martedì 27, ma gli scenari disegnati dei maggiori centri di calcolo non sono affatto rassicuranti per il resto di agosto. Sulla Penisola iberica, infatti, è già in azione in queste ore un significativo cavo depressionario di matrice nordatlantica la cui azione evolverà, seppure leggermente più attenuata, verso le Baleari e poi il ...

Previsioni Meteo - giornata di maltempo e temporali su molte regioni : allerta nubifragi e grandine [DETTAGLI e MAPPE] : Si è aperta, oramai, una ferita barica sul Mediterraneo centrale a opera di una “goccia fresca” in quota penetrata nel campo anticiclonico, la cui azione potrebbe essere piuttosto insistente proprio per la difficoltà di spostamento della “goccia” stessa circondata dall’alta pressione. Anche per oggi, una semi-stazionaria circolazione ciclonica, seppure blanda, con perno tra la Sardegna e l’alto Tirreno, ...

Arrivederci estate : Previsioni meteo da allerta gialla sul contro esodo (ma non ovunque) : Fine settimana caratterizzato da un meteo controverso segno che la bella stagione ormai si avvia ad un lento declino. Le...

Previsioni meteo : forti temporali oggi - allerta nubifragi su diverse aree [DETTAGLI e MAPPE] : Sul Mediterraneo centro settentrionale è in azione un cavo depressionario in seno al quale agisce una “goccia fresca” alle quote medie. La circolazione è instabile, seppure senza un grosso cambio di massa d’aria e senza grosse variazioni di pressione al suolo. Va detto, però, che gli strati medio-bassi dell’atmosfera, in conseguenza della fase rovente di questi ultimi giorni, sono molto caldi e ciò costituisce energia ...

Previsioni Meteo - Italia divisa in 2 : forti temporali in arrivo - allerta al Nord [MAPPE e DETTAGLI] : Italia, dunque, divisa in due in questa fase estiva: Centro/Sud alle prese con una ennesima ondata di caldo di importanti proporzioni, con valori massimi che si potranno spingere anche per oggi fino a +37°C /+38°C; Nord, sotto il tiro di impulsi instabili meridionali e rischio di forti temporali su alcune aree. Va rilevata, tuttavia, anche sulle regioni centrali, una debole influenza di un flusso un po’ più umido occidentale alle medie ...

Previsioni Meteo : allerta maltempo al Nord per nubifragi e fenomeni violenti [MAPPE e DETTAGLI] : Parte del Nord alle prese con forte instabilità tra oggi e domani. Le aree più a rischio sono quelle alpine, prealpine e anche localmente le pianure piemontesi e lombarde. Su tutti questi settori, rovesci e temporali imperversano già da ieri, in parte ancora nella mattinata odierna, soprattutto tra Valle d’Aosta, alto Piemonte localmente alta Lombardia. Nelle ore pomeridiane di oggi, i fenomeni si intensificheranno sulla Valle ...

Previsioni - da lunedì arriva la quinta ondata di caldo. Ma è allerta per i temporali violenti : L'estate in questi giorni sembrava aver trovato un buon equilibrio. Ma secondo gli esperti meteo è in arrivo sulla nostra penisola la quinta ondata di caldo africano. La prossima settimana...

Previsioni Meteo : allerta per forti temporali al Nord e lungo l’Appennino - ultimo giorno di caldo intenso al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Ancora una giornata con l‘Italia divisa in due. Un flusso di aria umida sudoccidentale, facente capo ad un cavo d’onda sulla Spagna, continua a raggiungere le nostre regioni settentrionali ma, quest’oggi, anche parte di quelle centrali. Instabilità, quindi, che persiste su diverse aree del Nord, ma che sarà più accesa nelle ore pomeridiane e soprattutto in quelle serali. Pomeriggio più movimentato anche lungo la dorsale ...

Previsioni Meteo - Allerta sull’Italia : nubifragi al Nord - caldo asfissiante al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Un lunedì di autentica tribolazione per l’Italia. Una giornata che lascerà il segno Meteorologicamente, contraddistinta da eventi estremi e anche contrapposti in azione al Nord e al Centro-Sud. Intanto va detto subito che il flusso umido atlantico ha abbassato leggermente la sua azione in latitudine, riuscendo a penetrare con fronti instabili fino alle pianure settentrionali, anche verso la Toscana e Nord Appennino, Romagna, portando più ...

Previsioni Meteo : ancora caldo africano in Piemonte - allerta per temporali : Un promontorio di alta pressione di origine africana insiste ancora sul nordovest italiano mantenendo tempo soleggiato e temperature elevate, solo sulle zone alpine potranno verificarsi fenomeni di instabilità pomeridiana: lo rende noto Arpa Piemonte. Le temperature massime in pianura si manterranno sui 34-35°C, con valori localmente superiori. A causa dell’umidità presente le temperature massime percepite potranno arrivare ai 38-39°C e le ...

Previsioni METEO - BOLLETTINO CALDO/ Allerta Firenze-Torino : giovedì 13 città 'rosse' : METEO, ondata calore mercoledì e giovedì: Allerta CALDO, BOLLETTINO rosso in 5 città, 13 'hot' dal 25 luglio. Milano, Roma, Firenze e Torino: le PREVISIONI

Previsioni meteo 14 luglio - temporali al Nord-Ovest : allerta in sei regioni : Le Previsioni meteo per domenica 14 luglio indicano l'arrivo di rovesci e temporali per alcune regioni del Nord-Ovest: a rischio soprattutto Lombardia, Piemonte e Liguria. La Protezione civile ha emesso l'allerta gialla anche per il Molise e per gran parte di Abruzzo e Puglia. La perturbazione dovrebbe proseguire anche nella mattinata di lunedì.Continua a leggere

Allerta meteo! altri temporali - le Previsioni di sabato e domenica : Il weekend del 13 e 14 luglio non è destinato a trascorrere all’insegna del bel tempo e della stabilità atmosferica. Come riporta AdnKronos, infatti, una doppia perturbazione si appresta a transitare sul nostro Paese, provocando altri temporali, dopo quelli che hanno caratterizzato buona parte della settimana, anche se il sole avrà modo di splendere su alcune regioni. sabato 13, rendono noto gli esperti di ‘IlMeteo.it’ venti più freschi pilotati ...