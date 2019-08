Preliminari Europa League 2019-2020 | il Torino va a caccia del miracolo a Wolverhampton

Calcio - Preliminari Europa League 2019-2020 : il Wolverhampton passa a Torino per 2-3 - Belotti sfiora il pari nel finale : Finisce con una sconfitta l’andata dell’ultimo turno preliminare di Europa League per il Torino. La formazione allenata da Walter Mazzarri perde per 2-3 contro il Wolverhampton, sempre in vantaggio fin dal finale del primo tempo. A risultare decisivi l’autogol di Bremer al 43′ e le reti di Traorè e Raul Jimenez nella ripresa. Inutili l’1-2 di De Silvestri e il 2-3 di Belotti su rigore all’ultimo minuto prima ...

Calcio - Preliminari Europa League 2019-2020 : Shakhtyor Soligorsk-Torino 1-1. Botta e risposta tra Zaza e Yanush - granata promossi : Il massimo risultato col minimo sforzo, ed anche il rammarico per aver visto sfumare un successo che sarebbe contato soltanto per il ranking UEFA, dato che il passaggio del turno era già in cassaforte: il Torino pareggia per 1-1 a Minsk, in Bielorussia, contro lo Shakhtyor Soligorsk e, dopo il 5-0 rifilato agli avversari all’andata, avanza senza patemi d’animo al play-off decisivo per l’accesso alla fase a gironi ...

VIDEO Shakhtyor Soligorsk-Torino 1-1 - Highlights - gol e sintesi Preliminari Europa League 2019 : a Zaza risponde Yanush dal dischetto : Nella sfida valida per il ritorno dei preliminari di Europa League giocata a Minsk, il Torino pareggia per 1-1 contro lo Shakhtyor Soligorsk, e, forte del 5-0 maturato in casa all’andata, accede al play-off decisivo per l’accesso alla fase a gironi. Al gol di Zaza al minuto 80 risponde dal dischetto in pieno recupero Yanush. Highlights Shakhtyor Soligorsk-Torino 1-1 IL VANTAGGIO DI Zaza Simone Zaza -goal – 80 MINUTE ...

LIVE Shakhtyor-Torino 1-1 - Europa League 2019 in DIRETTA : i Granata volano all’ultimo turno dei Preliminari! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il pari basta ovviamente ai Granata per accedere all’ultimo turno dei preliminari di Europa League, con ogni probabilità contro gli inglesi del Wolverhampton. La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 93′ FINITA! Shakhtyor-Torino 1-1. 91′ Ci saranno tre minuti di recupero. 90′ GOL DELLO SHAKHTYOR! ...

Preliminari di Europa League. Torino - ostacolo bielorusso. Mazzarri : "Punto su Zaza" : Il Torino di Mazzari è atteso stasera allo stadio Olimpico Grande Torino contro i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk per l' andata del terzo turno preliminare di Europa League (diretta alle 21, esclusiva Sky Sport). Una squadra sulla carta modesta che a maggior ragione non deve essere presa sotto

Preliminari Europa League. Il Toro si impone 3-0 sul Debrecen : I granata chiudono 3-0 la sfida di andata dei Preliminari di Europa League con il Debrecen blindando il discorso qualificazione.

Europa League - il Torino batte 3-0 il Debrecen nell’andata dei Preliminari : Europa League, il Torino batte 3-0 il Debrecen nell’andata dei preliminari I granata ipotecano la qualificazione con i gol di Belotti su rigore, Ansaldi e Zaza. Ritorno in Ungheria giovedì prossimo Parole chiave: calcio ...

LIVE Torino-Debrecen 3-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : Belotti - Ansaldi e Zaza stendono il Debrecen nella gara d’andata dei Preliminari d’Europa League : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi nell’arco di questa DIRETTA LIVE. Un saluto e una buona notte. Il Torino si impone 3-0 nella gara di andata in casa ipotecando il passaggio del turno, anche se fra una settimana bisognerà per forza stare attenti alla compagine magiara. Dopo un ottimo primo tempo, concluso con le reti di Belotti e Ansaldi, è l’ingresso di Zaza a caratterizzare il ...

