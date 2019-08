Peugeot 208 - In Italia con prezzi a partire da 14 950 euro

Rally di Roma : un’altra vittoria per Ciuffi e Peugeot 208R2B : Grande weekend per Peugeot e Tommaso Ciuffi, pilota ufficiale della Casa del Leone nel campionato italiano Rally 2 ruote motrici. Si tratta della quarta vittoria consecutiva su quattro gare del CIR 2 ruote motrici disputate finora. Navigato da Nicolò Gonella, Ciuffi ha saputo impostare un gran ritmo di gara fin dai primi istanti. Nonostante un […] L'articolo Rally di Roma: un’altra vittoria per Ciuffi e Peugeot 208R2B sembra essere ...