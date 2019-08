Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Sono disponibili da oggi 28nuove offerteonline per tutti quelli che stanno pensando di acquistare un nuovo smartphone, anche top di gamma se pensiamo al fatto che il protagonista assoluto della campagna portata alla vostra attenzione questo mercoledì sia ilS10. Dopo aver notato il fratello maggiore nella campagna Unieuro di qualche giorno fa, puntualmente trattata sulle nostre pagine, stavolta tocca dunque concentrarci su altri modelli. Provando a scendere maggiormente in dettagli, le offertecoinvolgono diversi smartphone. Ad esempio, chi intende portarsi a casa uno Xiaomi Redmi Note 5 ve lo potrete assicurare con un esborso pari a 169 euro. Chi invece intende acquistare10 nella sua variante cromatica "green" potrà farlo con un esborso di 250 euro. Il terzo modello che emerge da questa campagna è ilA70 in versione nera, ...

andreazenatti93 : RT @OptiMagazine: Pesante calo del prezzo per Samsung Galaxy S10 e Honor 10 con Trony a fine agosto - OptiMagazine : Pesante calo del prezzo per Samsung Galaxy S10 e Honor 10 con Trony a fine agosto - SordoRumore : ed il #martedì non è migliore... Borsa Juve: titolo in pesante calo - ilBianconero -