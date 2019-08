Pd | se anche alla Festa dell’Unità non si parla di politica…

Inter - colpo Sanchez : Ausilio conferma tutto - occhio alla cifre dell’affare : Sanchez Inter- Ora è fatta, l’Inter ha messo le mani su Sanchez in maniera reale e concreta. Ultimi dettagli prima della fumata bianca, ma la sensazione è che il giocatore potrebbe essere annunciato già nel corso delle prossime ore. Un affare nato nelle scorse settimane e concretizzato per volontà totale da parte dell’attaccante cileno. Di […] L'articolo Inter, colpo Sanchez: Ausilio conferma tutto, occhio alla cifre ...

Cina - Svezia e Iran : tutte le Banche centrali che pensano alla loro Libra : La più viCina a realizzare una valuta digitale potrebbe essere la Cina, che ha preso l’annuncio di Facebook come una sfida per arrivare al traguardo prima che nascesse Libra, se mai vedrà la luce

Inter - anche Zhang molla Icardi : ribadita la bocciatura nell'incontro alla Pinetina : In casa Inter continua a tenere banco il caso Mauro Icardi, soprattutto perché siamo nell'ultima settimana di calciomercato. Il centravanti argentino è fuori dal progetto e l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, lo ha ribadito nel prepartita del match di esordio in campionato contro il Lecce. Il dirigente ha risposto per le rime alla moglie e agente del giocatore, Wanda Nara, che la sera prima a Tiki Taka aveva rivelato che qualcuno gli ...

Tanti giornalisti stranieri (anche Ancelotti e Callejon) alla conferenza di Lozano : Era dai tempi di Rafa Benitez, della sua conferenza d’addio, che non si vedevano Tanti giornalisti a Castel Volturno per una conferenza stampa. Il Napoli ha presentato in forma ufficiale l’acquisto più costoso della storia del club.Lozano si è presentato leggermente in ritardo, ha partecipato all’allenamento con la squadra che si è protratto qualche minuto in più. Nutrita anche la pattuglia di testate straniere, tra cui Espn e ...

“Ride on Colors” – Oltre 150 ciclisti col ct Cassani alla scoperta della terra dei piloti - in bici anche Michele Pirro [GALLERY] : Oltre 150 ciclisti insieme al ct Davide Cassani per “Ride on Colors”. La pedalata alla scoperta dei luoghi della Riders’ Land Si sono presentati in Oltre 150 questa mattina alle 8 in piazzale Roma per partecipare a “Ride on Colors” la pedalata insieme a Davide Cassani alla scoperta dei luoghi della Riders Land. E il CT della nazionale di ciclismo e presidente di Apt Servizi dell’Emilia Romagna non si è presentato solo. Al ...

Europei Pallavolo 2019 – Tris Italia! anche il Belgio si inchina : terzo successo per le azzurre : Terza vittoria in tre gare per l’Italia agli Europei di Pallavolo femminili 2019: le azzurre superano il Belgio in 3 set Dopo le vittorie convincenti di Portogallo e Ucraina, l’Italia continua il suo percorso vincente agli Europei di Pallavolo 2019 mettendosi in tasca il terzo successo in altrettante gare. Le ragazze di coach Mazzanti superano il Belgio in 3 set, con i parziali di 25-18 / 25-21 / 25-23. L’Italia batte una diretta ...

L’abbigliamento del mondo del calcio è alla portata anche di tutti gli appassionati : Dall’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus sembra trascorsa un’eternità. Il fenomeno CR7 ha giovato a tutto il mondo del pallone

Moto3 - risultato Qualifiche GP Gran Bretagna 2019 : terza pole stagionale per Arbolino davanti a Dalla Porta - bene anche Antonelli : Le Qualifiche del GP di Gran Bretagna 2019 della Moto3 si sono concluse con il miglior tempo di Tony Arbolino che conquista la quinta pole position in carriera di categoria dominando la sessione con un 2:11.631 (nuovo record della pista) registrato nelle fasi iniziali del Q2, davanti al leader del mondiale Lorenzo Dalla Porta (Leopard) di 79 millesimi e allo spagnolo della KTM Angel Nieto Raul Fernandez (a 481 millesimi) risalito Dalla Q1. Il ...

Sampdoria-Lazio - Di Francesco alla vigilia : non solo campo ma anche il possibile passaggio di proprietà : vigilia di Sampdoria-Lazio, debutto in campionato come allenatore dei blucerchiati per Eusebio Di Francesco. In conferenza stampa, l’ex allenatore della Roma parla anche del possibile passaggio di proprietà, ‘dribblando’ con una risposta simpatica. “Gianluca Vialli? Nel mio sistema di gioco farebbe il centravanti. Ma ho anche Fabio Quagliarella e non so chi farei giocare. Il mio impatto con Genova e con i tifosi ...

Loris Corradi : "Rispetto le donne - la scritta era goliardica. Chiedo scusa - anche a mia madre e alla mia compagna" : “Chiede scusa pubblicamente a tutti. Rispetto le donne e le scuse doppie le faccio alla mia compagna e a mia madre da cui ho ricevuto l’insegnamento del rispetto innanzi tutto”. Si difende così Loris Corradi apparso domenica scorsa sul palco della sagra del paese con una maglia su cui era scritto “Se non puoi sedurla puoi sedarla”. Il vicesindaco di Roveré Veronese - accusato di indossare una maglia ...

Spagna - carne contaminata da listeria : lanciato l'allarme - in pericolo anche i turisti : In queste ore la Spagna è flagellata da una diffusa epidemia di listeriosi, che ha già sicuramente colpito 150 persone, causando anche due vittime. Tuttavia, il numero dei contagiati sembra destinato ad aumentare nelle prossime ore, visto che il ministero della Salute sta attualmente verificando altri 523 casi sospetti. Viste le dimensioni del fenomeno, il Paese iberico ha lanciato un allarme a livello internazionale: sotto osservazione in ...

Truffati banche - in Gazzetta l’ultimo decreto per gli indennizzi : via libera alla presentazione delle domande sul sito Consap : Al via gli indennizzi ai risparmiatori danneggiati dai crac delle banche finite in risoluzione o in liquidazione coatta. E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale l’ultimo decreto con le norme per la presentazione delle istanze, che andranno inviate nei prossimi 180 giorni attraverso il sito https://fondoindennizzorisparmiatori.Consap.it. Da domani sarà possibile registrarsi, compilare in modo guidato la domanda, caricare gli ...

Elisa Isoardi sarò a Ballando anche se sono negata come ballerina : Durante un’intervista rilasciata al settimanale “Di Più” Elisa Isoardi ha raccontato: «sarò tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle. Quello che non so è se riusciranno a trasformarmi in una ballerina, sono negata». Per la conduttrice gli impegni a partire dal prossimo mese si intensificheranno e non poco. Elisa Isoardi ha rivelato di aver accettato la proposta di Milly Carlucci, che era rimasta ...

Guardare il calcio (anche in televisione) fa bene alla salute : Guardare il calcio, in televisione o allo stadio, fa bene: lo dice la scienza, ma in fondo tu l’hai sempre saputo. Mancano pochi giorni all’inizio del campionato: tutto è pronto per dare il via alla stagione 2019/2020. Dal 24 agosto tornano ad accendersi i riflettori sui dieci campi della Serie A: apre le danze la Juventus campione d’Italia, che affronterà il Parma allo stadio Ennio Tardini. Poi, a conclusione ...