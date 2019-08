Pd | la parabola di Calenda | dalla tessera dopo il ko del 4 marzo all’addio nel giorno del

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Era stato uomo ricercato e corteggiato da Matteo Renzi, buono per tanti ruoli. Prima confermato come viceministro, poi spedito in Europa tra le proteste per la scelta di un politico in ruolo solitamente destinato a un diplomatico. Quindi il rientro a Roma, rapido, appena due mesi, voluto come ministro dello Sviluppo Economico ancora dall’allora premier e senatore di Rignano. Nelle sue mani dossier scottanti, gestiti anche sotto il governo Gentiloni. Attorno ma mai dentro il Partito Democratico, nonostante quell’annunciola sua uscitamontiana Scelta Civica. Il grande passo alla fine era arrivatola pesante sconfitta alle Politiche del 2018. Solo allora Carloaveva deciso di prendere lae diventare un iscritto dem. Un anno, cinque mesi e 22 giorni, alla fine del periodo di opposizione, proprio quando il principale partito di ...

