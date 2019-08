Oroscopo | come sarà il rientro al lavoro?

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 28 agosto 2019) ArieteKeira Knightley.ToroAdeleGemelliJohnny DeppCancroSelena GomezLeoneJennifer LopezVergineCameron DiazBilanciaKim KardashianScorpioneMila KunisSagittarioMiley CyrusCapricornoMichelle ObamaAcquarioJennifer AnistonPesciRihannaAh, ilaldopo le vacanze estive. C’è forse qualcosa di più stressante del pensiero della scrivania, delle consegne, dell’incontro con il capo dopo la parentesi spensierata di sole, mare, gite, e chi più ne ha più ne metta? La verità è che non esiste adulto che, al pari del bimbo di sei anni o dell’adolescente ribelle, agli sgoccioli delle ferie non si immalinconisca all’idea del. O, nel peggiore dei casi, si innervosisca a tal punto da rovinarsi gli ultimi scampoli di relax, già proiettato con il pensiero alla prima, drammatica sveglia del lunedì ...

admcip : @you_trend Il M5S può scegliere la proposta di governo utilizzando anche l'oroscopo ma non può farlo dopo l'incaric… - ReisoF : La piattaforma #Rousseau è come l'oroscopo, non serve a un cazzo ma lo consulti sempre! - lostandsleepy_ : RT @Detta_Lalla: l'oroscopo mio dice sempre che nmedoveterompercazzo, come mai? -